Faixa da Rodovia do Sol será interditada para obras do binário
Uma faixa da Rodovia do Sol, em Vila Velha, será interditada a partir das 20h desta sexta-feira (27). A intervenção acontece no sentido Guarapari para a retirada de 101 postes, ação que faz parte da implantação do Binário na via. Conforme a prefeitura do município, o bloqueio começa próximo ao antigo Hospital Santa Mônica até perto do Shopping Boulevard, já em Itaparica.
A alteração no trânsito deve durar duas semanas, período previsto para a finalização da retirada das estruturas. A administração central explicou que o bloqueio seguirá de forma móvel, com a faixa sendo liberada nos trechos onde a remoção for concluída.
A prefeitura informou que o Binário da Rodovia do Sol vai reorganizar os fluxos entre a própria via e a Avenida Saturnino Rangel Mauro. Mais duas etapas estão previstas para a obra, mas sem datas definidas.