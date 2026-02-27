Faixa da Rodovia do Sol será interditada para obras do binário

Rodovia do Sol terá faixa bloqueada nesta 6ª feira à noite para obra do Binário Crédito: Divulgação | PMVV

Uma faixa da Rodovia do Sol, em Vila Velha, será interditada a partir das 20h desta sexta-feira (27). A intervenção acontece no sentido Guarapari para a retirada de 101 postes, ação que faz parte da implantação do Binário na via. Conforme a prefeitura do município, o bloqueio começa próximo ao antigo Hospital Santa Mônica até perto do Shopping Boulevard, já em Itaparica.

A alteração no trânsito deve durar duas semanas, período previsto para a finalização da retirada das estruturas. A administração central explicou que o bloqueio seguirá de forma móvel, com a faixa sendo liberada nos trechos onde a remoção for concluída.