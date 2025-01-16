Morro do Macaco: tragédia há 40 anos desafiou equipes de resgate

Morro do Macaco, em (Veja mais abaixo o primeiro e o segundo episódios da websérie sobre o desastre ambiental e humano). Até aquela madrugada de janeiro de 1985, órgãos de segurança do Espírito Santo não haviam encarado uma catástrofe nas dimensões da registrada no, em Vitória , com deslizamento de pedras e terra e dezenas de mortes. Além de as ocorrências mais frequentes serem de outra natureza, havia, naquela época, poucos recursos para o enfrentamento de desastres

Coronel da reserva da Polícia Militar , Oberacy Emmerich Junior se recorda que as equipes trabalharam na “cara e na coragem”, fazendo escavações com enxadas e até com as próprias mãos na tentativa de localizar sobreviventes porque não havia equipamentos apropriados para a operação.

Morro do Macaco: tragédia desafiou equipes de resgate Crédito: Montagem/AG

“Eu me lembro de uns soldados que, em atitude corajosa, se enfiaram debaixo das pedras. Naquela época, havia muitos desses praças, e também oficiais, que colocavam a própria vida em risco para, às vezes, nem salvar mais pessoas, mas retirar pessoas já mortas de escombros”, relata Oberacy Emmerich.

É bom ressaltar que, em 1985, os bombeiros eram uma unidade da Polícia Militar — a emancipação só ocorreria 12 anos depois, em 1997 — e tudo era escasso. Muitas vezes, segundo conta Emmerich, empresas bancavam a compra de itens necessários à corporação porque o governo do Estado não dispunha de recursos.

“Os bombeiros também não tinham esse preparo que têm hoje, nem os equipamentos, nem a tecnologia que hoje está à disposição dos profissionais. Ainda não tínhamos o conhecimento técnico que capacitasse a gente a fazer socorro com mais presteza. Era muita transpiração, muito trabalho, muita vontade e pouca técnica para uma ocorrência atípica como a do Morro do Macaco.”

O coronel Álvaro Coelho Duarte, da reserva do Corpo de Bombeiros , também lembra dos problemas operacionais enfrentados, embora várias frentes de trabalho tenham sido organizadas para se juntar aos policiais, envolvendo profissionais de saúde e equipes da Prefeitura de Vitória

Uma das dificuldades era o acesso ao morro, devido ao deslizamento já registrado, e o risco de novas movimentações de terra e pedra. Um policial foi destacado para fazer vigília e alertar quem estava no resgate, no caso de ameaça de deslizamento.

“Outra dificuldade também naquela época é que o Corpo de Bombeiros não tinha muitos equipamentos hidráulicos para lidar com aquelas pedras pesadas. Com isso, a gente contou com a ajuda, inclusive, da Viação Tabuazeiro, que nos ofereceu macacos dos ônibus para que nós pudéssemos fazer o resgate de pessoas", pontua Duarte.

E o coronel Duarte continua: "Eu me lembro de um jovem que estava com a perna presa entre duas pedras, e foi muito difícil chegar com esses equipamentos pesados lá em cima. Estávamos lá tentando fazer a retirada desse rapaz, bem no caminho de pedras ainda descendo, várias vezes tivemos que parar para nos proteger e depois voltar. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer o resgate desse rapaz."

Personagens da tragédia do Morro do Macaco

O coronel Carlos Eduardo Marques Magnago, da reserva da PM, comenta ainda sobre o componente emocional que envolveu a ocorrência e a necessidade de garantir que policiais e bombeiros conseguissem fazer o atendimento.

“A visão que tivemos quando chegamos lá era uma tragédia, um cenário de guerra. Foi uma situação que o desespero daquela comunidade era contagiante e tivemos que segurar a tropa para que não se envolvesse naquele ambiente, não se contaminasse com aquele ambiente de desespero porque era muita gente morta, muitos feridos.”