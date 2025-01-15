Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção, motoristas!

Vídeo mostra mudanças no trânsito próximo à Curva da Jurema e Ilha do Boi

Obras na região criam novas opções de trânsito para quem desce da Terceira Ponte e dirige nas Avenidas Américo Buaiz e Nossa Senhora dos Navegantes, na Capital
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

15 jan 2025 às 08:51

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 08:51

Uma sequência de obras na Enseada do Suá, na Ilha do Boi e na Curva da Jurema está sendo realizada, como parte de uma série de alterações para melhorar o fluxo de veículos no trecho que liga a Vitória a Vila Velha. Ruas serão ampliadas e algumas vias terão o sentido mudado para facilitar a vida dos motoristas que circulam no entorno do shopping e da Assembleia Legislativa.
As alterações estão previstas para ficar prontas até o fim deste mês. A Gazeta mostra como vai ficar o trânsito na região após essas mudanças. Veja no vídeo acima!

Veja Também

Serviço do Bike Vitória não terá cobrança no sábado (18) na Capital

Abertas matrículas para alunos do EJA, o supletivo da rede estadual do ES

Primeira UPA de Vitória terá contrato para as obras assinado até junho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo trânsito Vitória (ES) Ilha do Boi Curva da Jurema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados