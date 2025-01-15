Vídeo mostra mudanças no trânsito próximo à Curva da Jurema e Ilha do Boi

Uma sequência de obras na Enseada do Suá, na Ilha do Boi e na Curva da Jurema está sendo realizada, como parte de uma série de alterações para melhorar o fluxo de veículos no trecho que liga a Vitória a Vila Velha. Ruas serão ampliadas e algumas vias terão o sentido mudado para facilitar a vida dos motoristas que circulam no entorno do shopping e da Assembleia Legislativa.
As alterações estão previstas para ficar prontas até o fim deste mês. A Gazeta mostra como vai ficar o trânsito na região após essas mudanças. Veja no vídeo acima!