Trânsito próximo à Curva da Jurema vai mudar; entenda

Quem dirige por Vitória já conta com uma série de mudanças nos acessos à Terceira Ponte, iniciadas no segundo semestre do ano passado. Além das alterações para melhorar o fluxo de veículos no trecho que liga a Capital a Vila Velha, outra fase de obras na Enseada do Suá, na Ilha do Boi e na Curva da Jurema está sendo realizada, com a ampliação de ruas e até a mudança de sentido de algumas vias para facilitar a vida dos motoristas que circulam pelo entorno do shopping e da Assembleia Legislativa.
As alterações estão previstas para ficar prontas até o fim deste mês. A Gazeta mostra como vai ficar o trânsito na região após essas mudanças.
- Uma nova via permitirá que veículos vindos da Terceira Ponte pela Rua Humberto Martins de Paula cruzem a Avenida Américo Buaiz em direção à Ilha do Boi. Para isso, será feita uma abertura no canteiro central da Américo Buaiz e na área ao lado do monumento em homenagem ao imigrante italiano. Além disso, a Avenida José Miranda Machado (na orla da Curva da Jurema) passará a ser de mão dupla e também contará com a ampliação do número de faixas e a instalação de rotatórias para um melhor fluxo do trânsito em ambos os sentidos.
"Neste ponto [da Curva da Jurema], o trânsito deve ser liberado com essas configurações até o fim de janeiro. Como são mudanças radicais, fazemos passo a passo para que não embole muito o fluxo para os motoristas", explica Breno Denicoli, analista municipal de Trânsito da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória.
Mudança na entrada para a Ilha do Boi
- O pacote de obras ainda contempla as ruas Marília Scarton Coutinho e Victor Civitá, atrás do Shopping Vitória.
Com as mudanças na Avenida José Maria Machado, a Rua Victor Civitá terá seu sentido invertido para que se conecte com a Rua Marília Scarton, que passa a ser de mão dupla na região conhecida como Enseadinha (abaixo da Terceira Ponte), tornando-se uma opção para saída tanto no sentido Avenida Américo Buaiz quanto no sentido Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.
Já quem entra na Marília Scarton pode seguir até a Ilha do Boi e a Curva da Jurema no trajeto que já é conhecido, fazendo a conversão à direita após sair da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.
Trânsito próximo à Curva da Jurema vai mudar; entenda
Mudança no trânsito nas ruas atrás do shopping
Mudanças no trânsito da Enseada do Suá, Ilha do Boi e Curva da Jurema
Baias de ônibus
Além dessas intervenções, novas baias de ônibus também estão sendo construídas em vias de grande fluxo de veículos, para evitar que os coletivos atrapalhem o trânsito durante as paradas para embarque e desembarque de passageiros.
Os novos espaços já são vistos na altura do Horto Mercado, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes (na altura da Praça do Papa), na Américo Buaiz (perto da Praça dos Desejos) e também na Avenida Saturnino de Brito, nas proximidades da Ponte de Camburi.
Confira os locais das novas baias de ônibus
O pacote de obras, iniciado em julho de 2024, ainda contempla as mudanças já feitas nos acessos à Terceira Ponte e drenagem para que alagamentos sejam evitados nas regiões próximas à Enseada do Suá.
As obras
Conforme a Secretaria Municipal de Obras, as intervenções fazem parte do Plano Mobilidade Leste. As obras começaram em junho de 2024 e têm planejamento para entrega completa ao fim do primeiro semestre de 2025.
São quase 30 intervenções em diferentes pontos da cidade. As melhorias previstas no Plano Mobilidade Leste incluem pavimentação, sinalização, drenagem, baias de ônibus e faixas adicionais. Ainda segundo a gestão municipal, o plano foi elaborado e validado com a participação das associações de moradores dos bairros onde houve ou haverá alguma intervenção.