Trânsito próximo à Curva da Jurema vai mudar; entenda

As alterações estão previstas para ficar prontas até o fim deste mês. A Gazeta mostra como vai ficar o trânsito na região após essas mudanças.

Uma nova via permitirá que veículos vindos da Terceira Ponte pela Rua Humberto Martins de Paula cruzem a Avenida Américo Buaiz em direção à Ilha do Boi. Para isso, será feita uma abertura no canteiro central da Américo Buaiz e na área ao lado do monumento em homenagem ao imigrante italiano. Além disso, a Avenida José Miranda Machado (na orla da Curva da Jurema) passará a ser de mão dupla e também contará com a ampliação do número de faixas e a instalação de rotatórias para um melhor fluxo do trânsito em ambos os sentidos.



"Neste ponto [da Curva da Jurema], o trânsito deve ser liberado com essas configurações até o fim de janeiro. Como são mudanças radicais, fazemos passo a passo para que não embole muito o fluxo para os motoristas", explica Breno Denicoli, analista municipal de Trânsito da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória.

Mudança na entrada para a Ilha do Boi

Com as obras, vias próximas ao Shopping Vitória terão alterações no fluxo Crédito: Eduardo Helmer / João Barbosa

O pacote de obras ainda contempla as ruas Marília Scarton Coutinho e Victor Civitá, atrás do Shopping Vitória.



Com as mudanças na Avenida José Maria Machado, a Rua Victor Civitá terá seu sentido invertido para que se conecte com a Rua Marília Scarton, que passa a ser de mão dupla na região conhecida como Enseadinha (abaixo da Terceira Ponte), tornando-se uma opção para saída tanto no sentido Avenida Américo Buaiz quanto no sentido Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.



Já quem entra na Marília Scarton pode seguir até a Ilha do Boi e a Curva da Jurema no trajeto que já é conhecido, fazendo a conversão à direita após sair da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.



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Mudança no trânsito nas ruas atrás do shopping

Ruas atrás do Shopping Vitória também têm alterações para entrada e saída da Ilha do Boi e Curva da Jurema Crédito: Eduardo Helmer / João Barbosa

Mudanças no trânsito da Enseada do Suá, Ilha do Boi e Curva da Jurema

Baias de ônibus

Nova baia no ponto de ônibus em frente ao Horto Mercado, na Praia do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva

Além dessas intervenções, novas baias de ônibus também estão sendo construídas em vias de grande fluxo de veículos, para evitar que os coletivos atrapalhem o trânsito durante as paradas para embarque e desembarque de passageiros.

Os novos espaços já são vistos na altura do Horto Mercado, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes (na altura da Praça do Papa), na Américo Buaiz (perto da Praça dos Desejos) e também na Avenida Saturnino de Brito, nas proximidades da Ponte de Camburi.

Confira os locais das novas baias de ônibus

Baias de ônibus foram construídas para que coletivos não atrapalhem o fluxo de veículos nas pistas de rolamento Crédito: Eduardo Helmer / João Barbosa

O pacote de obras, iniciado em julho de 2024, ainda contempla as mudanças já feitas nos acessos à Terceira Ponte e drenagem para que alagamentos sejam evitados nas regiões próximas à Enseada do Suá.

As obras

Conforme a Secretaria Municipal de Obras, as intervenções fazem parte do Plano Mobilidade Leste. As obras começaram em junho de 2024 e têm planejamento para entrega completa ao fim do primeiro semestre de 2025.