Em 2025, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai ofertar quase cinco mil vagas em 99 cursos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As oportunidades de ingresso na instituição de ensino serão distribuídas nos campi de Alegre, São Mateus, Goiabeiras e Maruípe — os dois últimos situados em Vitória.
Ao todo, são 4.997 vagas para os dois semestres letivos (2025/1 e 2025/2). Deste número, 2.538 serão destinadas à reserva de vagas e 2.459 à ampla concorrência, como divulga a universidade. Para o Sisu 2025, as inscrições serão feitas de 17 a 21 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC).
Sisu - Ufes abre inscrições para 4.997 vagas no próximo dia 17
No Termo de Adesão firmado entre o MEC e a Ufes, o candidato pode obter informações sobre os cursos que serão ofertados dentro do Sisu, como o número de vagas, as notas mínimas exigidas, o peso de cada resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre outras dúvidas relacionadas ao ingresso na federal.
Segundo a Ufes, no fim de dezembro, foi publicado o edital regulamentador, documento que descreve as normas, as rotinas e os procedimentos necessários para acesso aos cursos de graduação nos campi do Estado.
“O site concentrará ainda todas as informações relativas às próximas etapas do processo seletivo, assim como modelos de declarações e vídeos explicativos sobre as cotas étnico-raciais e de renda. A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd/Ufes) recomenda que os candidatos acompanhem o site regularmente”, pontua a universidade, que disponibiliza os documentos em seu site, no endereço ufes.br.
- PORTAL SISU UFES 2025 (clique aqui para acessar)
Arquivos & Anexos
Termo de Adesão com informações sobre o Sisu 2025 na Ufes
Documento descreve as normas, as rotinas e os procedimentos necessários para acesso aos cursos de graduação nos campi ao redor do Estado.
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O que é e como funciona o Sisu?
Segundo o Ministério da Educação, o Sisu é voltado para a oferta de vagas em universidades públicas para candidatos participantes do Enem. O processo seletivo possui apenas uma etapa de inscrição, em que o candidato faz suas opções de inscrição entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu, definindo se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções, sendo que será considerada válida a última inscrição confirmada.
“Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações. Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisu em cada curso, por modalidade de concorrência. A cada chamada, os candidatos selecionados têm um prazo para efetuar a matrícula na instituição, confirmando dessa forma a ocupação da vaga”, divulga o MEC.
Ainda segundo o ministério, após as chamadas regulares do processo seletivo, o Sisu vai disponibilizar às instituições participantes uma lista de espera a ser utilizada prioritariamente para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas. Para participar da lista de espera do Sisu, o candidato deve manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma anual.