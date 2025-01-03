Ufes, campus de Goiabeiras: a oferta de vagas é destinada aos dois semestres letivos na universidadede Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Sisu - Ufes abre inscrições para 4.997 vagas no próximo dia 17

No Termo de Adesão firmado entre o MEC e a Ufes, o candidato pode obter informações sobre os cursos que serão ofertados dentro do Sisu, como o número de vagas, as notas mínimas exigidas, o peso de cada resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre outras dúvidas relacionadas ao ingresso na federal.

Segundo a Ufes, no fim de dezembro, foi publicado o edital regulamentador, documento que descreve as normas, as rotinas e os procedimentos necessários para acesso aos cursos de graduação nos campi do Estado

“O site concentrará ainda todas as informações relativas às próximas etapas do processo seletivo, assim como modelos de declarações e vídeos explicativos sobre as cotas étnico-raciais e de renda. A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd/Ufes) recomenda que os candidatos acompanhem o site regularmente”, pontua a universidade, que disponibiliza os documentos em seu site, no endereço ufes.br

PORTAL SISU UFES 2025 (clique aqui para acessar)

Arquivos & Anexos Termo de Adesão com informações sobre o Sisu 2025 na Ufes Documento descreve as normas, as rotinas e os procedimentos necessários para acesso aos cursos de graduação nos campi ao redor do Estado. Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

O que é e como funciona o Sisu?

Segundo o Ministério da Educação, o Sisu é voltado para a oferta de vagas em universidades públicas para candidatos participantes do Enem. O processo seletivo possui apenas uma etapa de inscrição, em que o candidato faz suas opções de inscrição entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu, definindo se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções, sendo que será considerada válida a última inscrição confirmada.

“Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações. Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisu em cada curso, por modalidade de concorrência. A cada chamada, os candidatos selecionados têm um prazo para efetuar a matrícula na instituição, confirmando dessa forma a ocupação da vaga”, divulga o MEC.