Mulher atingida por pedaço de poste no ES aguarda chegada do segundo filho

Clesiane de Fátima Viana está grávida do segundo filho. Mulher foi atingida por pedaço de poste na primeira gestação Crédito: Reprodução TV Gazeta

O acidente ocorreu no dia 3 de dezembro de 2023, na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Na época, ela estava grávida de seis meses e celebrou o nascimento do primogênito em 2024.

Na ocasião, Cleisiane estava com o marido, o empresário João Paulo Martinez, indo almoçar fora de casa, quando um pedaço de concreto se desprendeu de um poste e atingiu a sua cabeça.

"Depois desse dia, é como se todos os dias eu me recordasse um pouquinho daquela situação”, disse Clesiane.

Na época, a empresária foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde teve alta e foi para casa.

O procedimento foi realizado somente após a chegada do pequeno Henrique, em março de 2024.

"Eu só fiquei realmente aliviada, quando ele nasceu e eu realmente vi ele vivo e bem. Quando tive ele nos meus braço No ultrassom, já apontava que estava tudo bem, mas a gente tem aquela coisa de querer pôr a mão", comentou a empresária.

Quando Henrique estava com 50 dias de vida, a empresária, então, realizou a cirurgia.

"Quando você pensa em deixar seu bebê em casa e ir para o hospital, onde vão abrir a sua cabeça, é complicado. Eu me recordo que estava ninando o Henrique para dormir e aquele medo... Será que eu vou ver meu filho de novo? Dá um medo. Iam abrir minha cabeça de novo, mexer ali dentro", relembrou.

A recuperação da empresária foi lenta e ela só conseguia caminhar com ajuda de um andador. "O andador foi meu companheiro por uns dois meses. Por mais que eu tivesse estabilidade, ele estava ao meu lado. Se eu sentisse alguma coisa, o andador estava ali para me apoiar", contou.

Ano Novo diferente

Em dezembro deste ano, Henrique completou nove meses de vida. O menino é considerado pelos pais a alegria da casa e descrito como esperto, comunicativo e carinhoso. Inclusive, nos próximos meses, o pequeno vai ganhar mais uma companhia.

"Além do Henrique, nosso final de ano tem um presente especial que é a chegada do Mateus, nosso segundo baby que tá chegando pra completar a família. O Mateus veio no susto, a gente não estava planejando. Mas veio e a gente tá feliz porque a família cresceu e o Henrique vai ter a oportunidade de crescer com ele", finalizou a empresária.