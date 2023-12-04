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Aguardando cirurgia

'Bebê está bem', diz grávida atingida por parte de poste em Vila Velha

Em vídeo gravado no hospital em que está internada em Vitória, Clesiane diz necessitar da cirurgia uma vez que a fratura sofrida no crânio compromete parcialmente sua coordenação motora
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

04 dez 2023 às 12:08

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 12:08

A empresária Clesiane de Fátima Viana, de 34 anos, grávida de seis meses que foi atingida por parte de um poste na Praia de Itaparica, em Vila Velha, está lúcida, conversando e vai passar por uma cirurgia. Em um vídeo gravado no leito do hospital em que está internada em Vitória, ela afirmou que o procedimento requer 'certa pressa', uma vez que a fratura sofrida no crânio compromete parcialmente sua coordenação motora das pernas. O bebê, segundo a vítima, está bem. Clesiane está grávida de seis meses.
"Com o bebê, aparentemente está tudo bem. Vamos fazer um ultrassom. O coração está normal, está mexendo, então aparentemente está tudo bem"
Clesiane de Fátima Viana - Grávida atingida por concreto que caiu de poste (trecho de vídeo)
O vídeo mostra que Clesiane está com uma faixa no rosto, passando pelo local onde o concreto a atingiu. "Estamos esperando a liberação do plano para fazer a cirurgia. Tem uma certa pressa, porque o osso está pressionando uma parte do meu cérebro, o que afeta minha coordenação motora. Por isso minhas pernas formigam e tenho dificuldade para andar", afirmou a empresária.
A liberação do plano citada pela vítima faz referência à demora relatada pelo marido da grávida, João Paulo Martinez, para que a cirurgia fosse autorizada. A Unimed, plano de saúde de Clesiane, autorizou a realização da cirurgia na manhã desta segunda-feira (4), conforme nota divulgada à imprensa por volta das 10h30.

O que diz a Unimed

A reportagem do g1 Espírito Santo procurou a Unimed pedindo um posicionamento em relação à situação citada pelo marido de Clesiane. Em nota enviada por volta das 10h30, a Unimed Vitória informa que o procedimento foi autorizado. A autorização foi encaminhada ao hospital prestador.

O que diz a Sesa

Em relação à liberação de Clesiane do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, considerada precipitada pelo marido da empresária, a direção da unidade informou, em nota enviada por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que "a paciente foi recebida, atendida e liberada, uma vez que a causa principal para o atendimento, o trauma, foi criteriosamente averiguado e solucionado pelas equipes de cirurgia geral e neurocirurgia. O hospital informa ainda, que não dispõe de médicos obstetras responsáveis por atender gestantes, de forma que a paciente foi liberada após a solução da queixa principal e orientada a retornar caso necessário".

O que dizem EDP e Prefeitura de Vila Velha

A reportagem demandou a EDP e a Prefeitura de Vila Velha no domingo (4) sobre a manutenção dos postes. A concessionária de energia elétrica informou que se trata de um poste de iluminação pública, de responsabilidade do município.
Por nota, enviada às 16h10 de domingo (3), a Prefeitura de Vila Velha lamentou o ocorrido e disse que vai prestar assistência à vítima. "Uma equipe técnica fará vistoria no local para substituir a estrutura. Nesse ano cerca de 20 postes já foram substituídos devido à corrosão da maresia e ação do tempo. No entanto, a empresa prestadora de serviço de iluminação pública será notificada para laudar as causas do desprendimento do fragmento".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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