'Bebê está bem', diz grávida atingida por parte de poste em Vila Velha

"Com o bebê, aparentemente está tudo bem. Vamos fazer um ultrassom. O coração está normal, está mexendo, então aparentemente está tudo bem" Clesiane de Fátima Viana - Grávida atingida por concreto que caiu de poste (trecho de vídeo)

O vídeo mostra que Clesiane está com uma faixa no rosto, passando pelo local onde o concreto a atingiu. "Estamos esperando a liberação do plano para fazer a cirurgia. Tem uma certa pressa, porque o osso está pressionando uma parte do meu cérebro, o que afeta minha coordenação motora. Por isso minhas pernas formigam e tenho dificuldade para andar", afirmou a empresária.

A liberação do plano citada pela vítima faz referência à demora relatada pelo marido da grávida, João Paulo Martinez, para que a cirurgia fosse autorizada. A Unimed, plano de saúde de Clesiane, autorizou a realização da cirurgia na manhã desta segunda-feira (4), conforme nota divulgada à imprensa por volta das 10h30.

O que diz a Unimed

A reportagem do g1 Espírito Santo procurou a Unimed pedindo um posicionamento em relação à situação citada pelo marido de Clesiane. Em nota enviada por volta das 10h30, a Unimed Vitória informa que o procedimento foi autorizado. A autorização foi encaminhada ao hospital prestador.

O que diz a Sesa

Em relação à liberação de Clesiane do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, considerada precipitada pelo marido da empresária, a direção da unidade informou, em nota enviada por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que "a paciente foi recebida, atendida e liberada, uma vez que a causa principal para o atendimento, o trauma, foi criteriosamente averiguado e solucionado pelas equipes de cirurgia geral e neurocirurgia. O hospital informa ainda, que não dispõe de médicos obstetras responsáveis por atender gestantes, de forma que a paciente foi liberada após a solução da queixa principal e orientada a retornar caso necessário".

O que dizem EDP e Prefeitura de Vila Velha

A reportagem demandou a EDP e a Prefeitura de Vila Velha no domingo (4) sobre a manutenção dos postes. A concessionária de energia elétrica informou que se trata de um poste de iluminação pública, de responsabilidade do município.