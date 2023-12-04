Após concreto atingir grávida, Crea-ES fiscaliza postes em Vila Velha

Após uma empresária de 34 anos, grávida de seis meses, ser atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se desprendeu de um poste na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na tarde de domingo (3), uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) esteve no local para fiscalizar a estrutura na manhã desta segunda-feira (4), um dia após o ocorrido.
Clesiane de Fátima Viana estava com o marido, João Paulo Martinez, de 31 anos, olhando o cardápio de um quiosque quando o concreto caiu do poste. Em um vídeo que mostra o acidente dá para ver que a empresária cai no chão na mesma hora em que é atingida na cabeça.
Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. No mesmo dia, Clesiane teve alta, mas como desmaiou em casa no início da noite, o marido dela a levou a um hospital particular, onde ela está internada, segundo ele, com fratura no crânio.
Responsável pelo poste de iluminação de onde o concreto se desprendeu, a Prefeitura de Vila Velha lamentou o ocorrido e disse que vai prestar assistência à vítima. "Uma equipe técnica fará vistoria no local para substituir a estrutura. Nesse ano cerca de 20 postes já foram substituídos devido à corrosão da maresia e ação do tempo. No entanto, a empresa prestadora de serviço de iluminação pública será notificada para laudar as causas do desprendimento do fragmento".