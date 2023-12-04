Após concreto atingir grávida, Crea-ES fiscaliza postes em Vila Velha

Crea-ES fiscaliza poste em Vila Velha após concreto atingir grávida Crédito: Ricardo Medeiros

Clesiane de Fátima Viana estava com o marido, João Paulo Martinez, de 31 anos, olhando o cardápio de um quiosque quando o concreto caiu do poste. Em um vídeo que mostra o acidente dá para ver que a empresária cai no chão na mesma hora em que é atingida na cabeça.

Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. No mesmo dia, Clesiane teve alta, mas como desmaiou em casa no início da noite, o marido dela a levou a um hospital particular, onde ela está internada, segundo ele, com fratura no crânio.