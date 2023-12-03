Empresária grávida é atingida na cabeça por parte de poste em Vila Velha

Uma empresária de 34 anos, que está grávida de seis meses, foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se desprendeu de um poste na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O fato ocorreu no começo da tarde deste domingo (3). Clesiane de Fátima Viana foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que ela foi encaminhada para atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ainda no final da tarde, ela teve alta e já foi para casa.

Imagens registradas por uma câmera de videomonitoramento mostram que ela andava pelo calçadão ao lado do marido quando o casal parou em frente a um quiosque. Segundos depois o pedaço do poste se desprende e cai em cima dela, momento em que a empresária vai ao chão. Pessoas que presenciaram a cena começam a se movimentar para ajudar.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o marido da empresária, João Paulo Martinez, de 31 anos, contou que o casal mora na região e estava caminhando pelo calçadão para escolherem qual quiosque se sentaria. "Eu só fico pensando por que chamei ela para sair de casa. Primeiro eu até achei que alguém tinha jogado a pedra, mas depois que consegui a ajudar a estacar o sangue, me mostraram que tinha caído do poste. Graças a Deus muitas pessoas ajudaram", contou o empresário.

Pedaço de poste cai em cima de mulher grávida em Praia de Itaparica Crédito: Leitor A Gazeta

O empresário do ramo de tecnologia contou que a esposa perdeu muito sangue e, enquanto era levada pela ambulância ao hospital, falou que não sentia uma das pernas. "Não sei se era o choque pelo acontecido, porém a preocupação é que ela está grávida e não pode perder tanto sangue assim. A pressão dela no carro de socorro estava boa".

Após a publicação da matéria, João informou a reportagem que Cleiciane teve alta no fim da tarde deste domingo (3) após levar quatro pontos na cabeça. Os dois já marcaram uma consulta com a obstetra para verificar a saúde do bebê. Posteriormente, ele informou, no início da noite, que como a empresária teve um desmaio em casa, retornaria com ela ao hospital.

O que dizem EDP e prefeitura

A reportagem demandou a EDP e a Prefeitura de Vila Velha sobre a manutenção dos postes. A concessionária de energia elétrica informou que se trata de um poste de iluminação pública, de responsabilidade do município. Até a publicação desta matéria, a resposta da administração municipal foi de que o caso estava em apuração.