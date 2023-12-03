Motoboy é morto com tiro na cabeça após discussão em bar na Serra

Um motoboy de 39 anos foi morto a tiros enquanto bebia em um bar em Mata da Serra, na Serra, por volta das 21 horas de sábado (2). Testemunhas disseram à TV Gazeta que Marcelo Ramos era frequentador do local e havia discutido com o assassino uma hora antes do crime.
O suspeito chegou em uma bicicleta e efetuou um disparo na cabeça da vítima. Após Marcelo cair, o criminoso atirou outras duas vezes. A vítima morreu no local. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas não souberam informar sobre a autoria ou a motivação do crime.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta.