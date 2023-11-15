Motoboy de 28 anos morre após batida entre moto e caminhão em Vitória

Um motoboy de 28 anos morreu após colisão entre a moto em que ele estava e um caminhão da Rodovia das Paneleiras, localizada entre Vitória e Serra, na noite desta terça-feira (14). Devido à batida, o trânsito no local está lento.
Em entrevista ao repórter da TV Gazeta, Daniel Marçal, o motorista do caminhão - que não quis se identificar - informou que estava com o veículo parado quando sentiu um impacto. Ao sair para olhar, segundo o condutor, encontrou o corpo da vítima. A Polícia Militar (PM) e a perícia da Polícia Civil (PC) estão onde aconteceu o acidente atendendo a ocorrência.