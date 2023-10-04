Motoboy leva coronhada no rosto em assalto durante entrega em Vila Velha

Motoboy ficou com a marca da coronhada que levou durante assalto Crédito: Oliveira Alves

Um motoboy de 25 anos foi agredido com uma coronhada no rosto durante um assalto em Vale Encantado, Vila Velha , na noite de terça-feira (3). Ele conseguiu rastrear o celular, por isso, logo depois, o aparelho e a motocicleta foram recuperados em uma casa em Barramares, no mesmo município. Dois adolescentes foram apreendidos.

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o motoboy contou que estava fazendo uma entrega quando os criminosos chegaram em um veículo. "Eu estava esperando o cliente descer quando eles vieram armados e fizeram a abordagem. Pediram para eu entregar a moto e o celular, me xingaram, falaram para eu não olhar para trás", lembrou a vítima. Ele preferiu não se identificar.

Depois que os suspeitos fugiram levando moto e celular, o motoboy pediu carona e foi até a lanchonete onde trabalha. Os funcionários ligaram para a polícia, e uma viatura da Guarda Municipal passou no local na hora.

O motoboy aproveitou e passou para os agentes a localização do celular, que, pelo rastreador, estava dando em uma casa do bairro Barramares. Os agentes foram até o local e flagraram três suspeitos empurrando a motocicleta para dentro da garagem.

Dois fugiram e um foi apreendido. A dona da casa era mãe de um dos fugitivos. "Ela entrou em contato com ele através do celular informando que, se ele não se apresentasse na residência, a gente iria conduzi-la para a delegacia, pois a motocicleta estava na casa dela. Aí ele apareceu e se entregou voluntariamente dando todas as informações do assalto", revelou o agente Amorim, da Guarda Municipal, em entrevista à TV Gazeta. O terceiro envolvido conseguiu fugir.

A motocicleta e o celular foram recuperados. Segundo a Guarda, um outro celular roubado também estava no local. Para o motoboy, fica o trauma. "A gente se sente humilhado, porque eu não fiz nada; tudo o que eles pediram eu fiz, entreguei tranquilo e acabaram me agredindo sem necessidade."