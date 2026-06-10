O que aprendi com um Nobel de Economia: a prosperidade é uma conquista

Sua resposta desafia as explicações convencionais. Em seus estudos sobre a Revolução Industrial, Mokyr argumenta que a prosperidade moderna não nasceu apenas da acumulação de capital, dos mercados ou dos recursos naturais. Ela surgiu quando determinadas sociedades passaram a valorizar sistematicamente o conhecimento útil, a experimentação e a circulação aberta de ideias.





O que ele chama de "Iluminismo Industrial" representou a aproximação entre ciência e aplicação prática. Pela primeira vez, descobertas intelectuais passaram a ser continuamente transformadas em inovação, produtividade e crescimento econômico. Mais importante ainda: consolidou-se a crença de que o conhecimento poderia melhorar a vida das pessoas e que o futuro poderia ser superior ao passado. Essa talvez seja a principal lição para o presente.





Vivemos uma nova revolução tecnológica, impulsionada pela inteligência artificial, pela biotecnologia e pela digitalização da economia. Mas a história sugere que tecnologias, por si só, não produzem prosperidade. Elas dependem de ambientes capazes de absorvê-las, difundi-las e transformá-las em oportunidades. Isso exige instituições sólidas, educação de qualidade, liberdade para empreender e abertura à inovação. Exige também sociedades que valorizem cientistas, pesquisadores, empreendedores e criadores de conhecimento.





Não por acaso, Mokyr tem alertado que uma das maiores ameaças ao progresso não é tecnológica, mas cultural e política. O populismo, a xenofobia e a hostilidade às elites do conhecimento podem enfraquecer os mecanismos que historicamente sustentaram a inovação.