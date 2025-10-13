Home
>
Mundo
>
Pesquisa sobre como inovação cria crescimento econômico sustentável rende Nobel de Economia a 3 pesquisadores

Pesquisa sobre como inovação cria crescimento econômico sustentável rende Nobel de Economia a 3 pesquisadores

Economistas ajudaram a desenvolver a noção de destruição criativa — quando um produto novo e melhor entra no mercado, as empresas que vendem os produtos mais antigos saem perdendo.

Redação

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:32

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Premio Nobel

Os economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt ganharam o Prêmio Nobel de Economia por suas explicações sobre o crescimento econômico impulsionado pela inovação.

Recomendado para você

Todos os 20 reféns vivos voltaram para Israel após mais de dois anos de cativeiro em Gaza. Corpos dos reféns mortos ainda não foram devolvidos.

Quem são os reféns em Gaza libertados pelo Hamas em acordo com Israel

Pelo menos 27 pessoas morreram em um dos confrontos internos mais violentos desde a retirada das tropas israelenses.

Em meio a soltura de reféns, embate interno entre Hamas e clã palestino deixa ao menos 27 mortos em Gaza

Amir Caldeira é referência internacional em um fenômeno da mecânica quântica conhecido como dissipação quântica - um assunto que ele achava "meio chato" no começo da carreira acadêmica, mas que acabou virando seu principal tema de pesquisa.

'Achava meio chato': brasileiro citado no Nobel de Física trabalhou por acaso na teoria que o transformou em referência internacional

Mokyr é americano-israelense nascido na Holanda. Aghion é francês. Howitt é canadense.

Este é o último prêmio do ano concedido pela Fundação Nobel em reconhecimento a contribuições notáveis para a humanidade.

A Real Academia Sueca de Ciências decidiu conceder o prêmio em duas partes, a primeira a Mokyr, da Universidade Northwestern (EUA), "por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentado através do progresso tecnológico".

A outra metade foi concedida conjuntamente a Philippe Aghion, do Collège de France e INSEAD e da London School of Economics and Political Science (Reino Unido), e a Peter Howitt, da Universidade Brown (EUA), "pela teoria do crescimento sustentado através da destruição criativa".

Mokyr utilizou fontes históricas como um meio para descobrir as causas que levaram o crescimento sustentado a se tornar a nova norma.

Aghion e Howitt também estudaram os mecanismos subjacentes ao crescimento sustentado.

Melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar

"O trabalho dos premiados demonstra que o crescimento econômico não pode ser dado como certo. Devemos defender os mecanismos subjacentes à destruição criativa para não cairmos na estagnação", afirmou o presidente do Comitê do Prêmio em Ciências Econômicas, John Hassler.

A Academia lembrou que, durante os últimos dois séculos, pela primeira vez na história, "o mundo experimentou um crescimento econômico sustentado" que conseguiu "tirar um grande número de pessoas da pobreza e estabelecer as bases da nossa prosperidade".

Nesse sentido, eles destacaram que o avanço da tecnologia é a base do "crescimento econômico sustentável, que se traduz em melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar para as pessoas em todo o mundo".

Embora, como eles apontam, nem sempre tenha sido assim, estagnação foi a norma durante a maior parte da história da humanidade.

E é aqui que entram em jogo os estudos dos premiados.

Joel Mokyr utilizou fontes históricas como meio para descobrir as causas que levaram o crescimento sustentado a se tornar o novo normal. Ele demonstrou que, para que as inovações se sucedam em um processo autogerado, "não precisamos apenas saber que algo funciona, mas também ter explicações científicas do porquê", detalhou a Academia.

Isso costumava não existir antes da revolução industrial, o que dificultava o desenvolvimento a partir de novas descobertas e invenções.

Mokyr também enfatizou a importância de a sociedade estar aberta a novas ideias e permitir a mudança.

Philippe Aghion e Peter Howitt também estudaram os mecanismos por trás do crescimento sustentado.

Em um artigo de 1992, eles construíram um modelo matemático para o que é chamado de destruição criativa: quando um produto novo e melhor entra no mercado, as empresas que vendem os produtos mais antigos saem perdendo.

"A inovação representa algo novo e, portanto, é criativa. No entanto, também é destrutiva, pois a empresa cuja tecnologia se torna obsoleta é superada pela concorrência", refletiram desde a instituição escandinava.

De diferentes maneiras, os premiados mostram como a destruição criativa gera conflitos que devem ser gerenciados de forma construtiva. Caso contrário, a inovação será bloqueada por empresas consolidadas e grupos de interesse que correm o risco de serem prejudicados.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais