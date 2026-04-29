Saídas para que o crime deixe de ameaçar a prosperidade no Brasil

O crime organizado brasileiro está em transição para uma “geração 2.0", que foi para a faculdade, contratou advogado, abriu empresa, participou de licitação. Como o personagem Michael Corleone de “O Poderoso Chefão", foi se sofisticando. E, por isso, é mais perigoso.





Essa sofisticação aumenta a opacidade, o ambiente onde o crime prospera. A Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025, escancarou isso ao Brasil. O PCC não estava apenas nos postos de gasolina. A facção comprou usinas de cana-de-açúcar, fazendas, transportadoras e terminal portuário. Ou seja, controlava toda a cadeia produtiva, da plantação até a bomba de combustível.





O patrimônio do esquema chegou a R$ 52 bilhões. Uma das usinas investigadas fornecia açúcar para uma das maiores indústrias alimentícias do mundo. Ninguém sabia.





E o crime atravessou a porteira do agronegócio. No Sul da Bahia, grupos criminosos armados invadem propriedades rurais, roubam café verde antes da colheita e expulsam produtores com fuzis. Mais de 60 propriedades foram invadidas desde 2022. Investigações da Polícia Federal mostram que PCC e Comando Vermelho compram fazendas com laranjas para lavar dinheiro do tráfico como “custo operacional”. O prejuízo estimado da lavagem via agronegócio é de R$ 200 bilhões por ano.





Isso não é problema só de segurança pública. É concorrência desleal. É a destruição do empresário honesto que paga tributo, salário, energia, e compete com quem não paga nada porque tem “proteção”.