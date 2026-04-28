Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Motorista que atropelou e matou ciclista em Vitória é indiciado por homicídio doloso
Estava alcoolizado

Motorista que atropelou e matou ciclista em Vitória é indiciado por homicídio doloso

Além do indiciamento, a polícia representou pela manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade do caso e do resultado morte

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 16:19

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 abr 2026 às 16:19
Polícia Civil indicia motorista de 26 anos envolvido no acidente que matou a ciclista Gabriela Sartório Antônio, de 45 anos
Gabriela Sartório morreu dias após ser atingida por um veículo na Avenida Norte-Sul, em Jardim camburi Leitor/A Gazeta

A Polícia Civil indiciou Kleber Rocha, de 26 anos, motorista que atropelou a ciclista Gabriela Sartório Antônio, de 45 anos, na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, Vitória, no último dia 21. Segundo a corporação, a tipificação foi na modalidade de homicídio qualificado com dolo eventual – quando a pessoa assume o risco de resultado criminoso –, pois ele estava alcoolizado.


Gabriela morreu três dias após o acidente por lesão cerebral. O indiciamento foi divulgada pela corporação nesta terça-feira (28) após a finalização da investigação, na segunda-feira (27), pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).


Além de dirigir com alteração da capacidade psicomotora por conduzir sob efeito de álcool, conforme comprovado pelo teste do bafômetro, o inquérito apontou outros dois fatores para indiciar o condutor: dirigir com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde o dia 5 de março de 2025 e não manter a distância de segurança entre o veículo e a vítima.


Além do indiciamento, a polícia representou pela manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade do caso e do resultado morte. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para adoção das medidas cabíveis.


A defesa do condutor, feita pelo advogado Gilvan Carlos Motta, disse que no campo jurídico discorda do indiciamento por homicídio doloso (na modalidade dolo eventual).


A manifestação, segundo Motta, se dá pelo acusado não ter a mínima intenção de produzir o resultado morte (veja nota completa abaixo).

Relembre o caso

Gabriela pedalava pela faixa da direita e seguia para a aula de natação na orla de Camburi quando foi atingida pelo Chevrolet Celta dirigido por Kleber, que permaneceu no local e confessou ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Com a queda, ela bateu a cabeça e sofreu um trauma cerebral. 


O condutor contou à Polícia Militar que estava na mesma direção que a Gabriela, mas não se recorda de como aconteceu a colisão. Ele detalhou apenas ter sentido o impacto da batida. 

Durante o atendimento, a equipe militar identificou uma falha na condução do Kleber. Entre a bicicleta da vítima e o carro não havia a distância de 1,5 m, tanto na lateral quanto na parte frontal, conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro.


Gabriela chegou a ficar em coma na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba, por três dias. No dia 25 de abril, a família anunciou a morte dela e divulgou a decisão de doar os órgãos. 

Nota completa da defesa do motorista 

A defesa manifesta profunda solidariedade à família da vítima diante da tragédia ocorrida. No campo jurídico, contudo, discorda do indiciamento por homicídio doloso (na modalidade dolo eventual). 


O acusado não teve a mínima intenção de produzir o resultado morte. Ademais, após os fatos, permaneceu no local e realizou as demandas que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece.


A defesa confia que, com a análise técnica das provas e o respeito ao devido processo legal, prevalecerá o correto enquadramento jurídico dos fatos.

Veja Também 

Gabriela Sartório, ciclista atropelada na Norte Sul em Vitória

A trágica semana do trânsito na Grande Vitória

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste

Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

A projeção apresenta por onde vai passar a nova via e a direção do fluxo de veículos

Serra vai construir nova avenida para tirar trânsito pesado de Laranjeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar Bairro Jardim Camburi jardim camburi crime Inquérito Investigação Morte homicídio trânsito Código de Trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem coloca fogo na própria moto após ser abordado pela PM em Domingos Martins
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1: entenda os próximos passos da proposta no Congresso
Audax São Mateus x Serra, pela Copa Espírito Santo 2026
Audax São Mateus derrota o Serra na estreia da Copa Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados