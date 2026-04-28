Motorista que atropelou e matou ciclista em Vitória é indiciado por homicídio doloso

A Polícia Civil indiciou Kleber Rocha, de 26 anos, motorista que atropelou a ciclista Gabriela Sartório Antônio, de 45 anos, na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, Vitória, no último dia 21. Segundo a corporação, a tipificação foi na modalidade de homicídio qualificado com dolo eventual – quando a pessoa assume o risco de resultado criminoso –, pois ele estava alcoolizado.





Gabriela morreu três dias após o acidente por lesão cerebral. O indiciamento foi divulgada pela corporação nesta terça-feira (28) após a finalização da investigação, na segunda-feira (27), pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).





Além de dirigir com alteração da capacidade psicomotora por conduzir sob efeito de álcool, conforme comprovado pelo teste do bafômetro, o inquérito apontou outros dois fatores para indiciar o condutor: dirigir com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde o dia 5 de março de 2025 e não manter a distância de segurança entre o veículo e a vítima.





Além do indiciamento, a polícia representou pela manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade do caso e do resultado morte. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para adoção das medidas cabíveis.





A defesa do condutor, feita pelo advogado Gilvan Carlos Motta, disse que no campo jurídico discorda do indiciamento por homicídio doloso (na modalidade dolo eventual).





A manifestação, segundo Motta, se dá pelo acusado não ter a mínima intenção de produzir o resultado morte (veja nota completa abaixo).