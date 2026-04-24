Família irá doar órgãos de ciclista que morreu após ser atingida por carro na Norte Sul

Em entrevista à TV Gazeta, o advogado de Kleber, Gilvan Motta, afirmou que o cliente seguia da Serra para Vitória e trafegava dentro da velocidade permitida na via. Segundo ele, ao fazer uma curva na altura de Camburi, o condutor se deparou com a ciclista.





“Ele falou que, ao fazer uma curva, ficou surpreso com uma pessoa na bicicleta, na rua. Vale pontuar que a parte onde os ciclistas deveriam trafegar está interditada para uma obra. De qualquer forma, precisamos nos solidarizar com a família, que perdeu um ente querido”, disse.





Sobre a situação do motorista, Gilvan Motta informou que, na audiência de custódia, a Justiça considerou o fato de o condutor ter ingerido quantidade de álcool acima do permitido pela legislação brasileira e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Sobre os próximos passos, ele explicou que a estratégia inicial da defesa será solicitar a liberdade provisória do motorista. O advogado destacou ainda que o cliente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita, é responsável por duas filhas menores e que dependem de seus cuidados.