Família irá doar órgãos de ciclista que morreu após ser atingida por carro na Norte Sul

A família de Gabriela Sartório, de 45 anos, doará os órgãos da ciclista, que morreu nesta sexta-feira (24). Ela estava em coma na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, após sofrer lesão cerebral ao ser atingida por um carro na Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, na Capital capixaba, na manhã de terça-feira (21). O condutor, Kleber Rocha, 26, estava alcoolizado e com a carteira de habilitação vencida.
Segundo informações da família repassadas ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, ainda não foram definidos quais órgãos poderão ser doados. Porém, a família já decidiu que todas as partes consideradas aptas pela equipe médica vão poder ser retirada. Devido ao procedimento, o velório e enterro estão programados para domingo (26).
A caminho da natação
Gabriela pedalava pela faixa da direita e seguia para a aula de natação na orla de Camburi, quando ela e a bicicleta acabaram atingidas pelo veículo. O condutor contou à Polícia Militar que estava na mesma direção que a vítima, mas não se recorda de como aconteceu a colisão. Ele detalhou apenas ter sentido o impacto da batida.
Ele permaneceu no local para prestar ajuda. Durante o atendimento, a equipe militar identificou uma falha na condução do Kleber. Entre a bicicleta da vítima e o carro não havia a distância de 1,5m, tanto na lateral quanto na parte frontal, conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro.
A confirmação da morte de Gabriela comoveu a comunidade de ciclistas. Em comentários em posts na rede social, usuários da bicicleta no dia a dia pediram por justiça e uma solução para quem utiliza este tipo de veículo pela Grande Vitória.
Ela andava pela pista para automóveis, pois, segundo a cunhada e a própria corporação, a ciclovia está fechada para obras do Mergulhão. Amigos e família também se manifestaram em diversas publicações.
Em todas as mensagens, Gabriela era lembrada como uma pessoa feliz, dedicada aos quatro filhos, à família e a si mesma. Nas redes sociais, ela gostava de mostrar como levava uma vida saudável, a prática esportiva, o amor pelos filhos, além de mensagens positivas.
Uma familiar contou que o gosto por uma rotina saudável a irradiava para os estudos. A ciclista pretendia voltar a faculdade de Nutrição, que tinha trancado havia um tempo.
Defesa do motorista
Em entrevista à TV Gazeta, o advogado de Kleber, Gilvan Motta, afirmou que o cliente seguia da Serra para Vitória e trafegava dentro da velocidade permitida na via. Segundo ele, ao fazer uma curva na altura de Camburi, o condutor se deparou com a ciclista.
“Ele falou que, ao fazer uma curva, ficou surpreso com uma pessoa na bicicleta, na rua. Vale pontuar que a parte onde os ciclistas deveriam trafegar está interditada para uma obra. De qualquer forma, precisamos nos solidarizar com a família, que perdeu um ente querido”, disse.
Sobre a situação do motorista, Gilvan Motta informou que, na audiência de custódia, a Justiça considerou o fato de o condutor ter ingerido quantidade de álcool acima do permitido pela legislação brasileira e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sobre os próximos passos, ele explicou que a estratégia inicial da defesa será solicitar a liberdade provisória do motorista. O advogado destacou ainda que o cliente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita, é responsável por duas filhas menores e que dependem de seus cuidados.