Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade

Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus

Estrutura já era considerada precária há mais de 10 anos; moradores cobram construção de nova travessia

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 14:18

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

24 abr 2026 às 14:18
Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais
A via é utilizada diariamente por trabalhadores para o transporte de café e é essencial para o acesso a serviços, escolas e ao centro das cidades vizinhas. Leitor | A Gazeta

Moradores da comunidade de Córrego da Serrinha, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, denunciam o isolamento da região após um incêndio atingir a ponte conhecida como “Zé Roberto”. De acordo com a comunidade, o fogo começou entre a noite de terça-feira (21) e a madrugada de quarta-feira (22). As chamas foram controladas pelos próprios moradores, mas a estrutura acabou sendo interditada pela prefeitura na quinta-feira (23).


A ponte fica no Patrimônio São Jorge da Barra Seca, na divisa entre os municípios de São Mateus e São Gabriel da Palha. Segundo os moradores, a estrutura está em situação precária há mais de 10 anos. Eles afirmam ainda que, há cerca de três anos, tentam dialogar com a Prefeitura de São Mateus para viabilizar a construção de uma nova ponte de concreto, mas não obtiveram retorno até então.

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
A via é utilizada diariamente por trabalhadores para o transporte de café e é essencial para o acesso a serviços, escolas e ao centro das cidades vizinhas. Leitor | A Gazeta

A via é utilizada diariamente por trabalhadores para o escoamento da produção de café e é considerada essencial para o acesso a serviços, escolas e ao centro das cidades vizinhas. Além disso, a ponte funciona como um atalho estratégico para quem precisa chegar com mais rapidez ao centro de São Gabriel da Palha.


Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de São Mateus informou que a Defesa Civil está elaborando um laudo para apurar os danos causados pelo incêndio. A administração municipal afirmou ainda que há um processo em andamento para a construção de uma nova ponte de alvenaria no local.


A Secretaria Municipal de Agricultura disse que, diante da urgência, está adotando medidas emergenciais paliativas para reestruturar a travessia e garantir o acesso dos moradores. No momento, as equipes avaliam os materiais necessários para a adaptação da estrutura atual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus ES Norte Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados