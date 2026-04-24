Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus

Moradores da comunidade de Córrego da Serrinha, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, denunciam o isolamento da região após um incêndio atingir a ponte conhecida como “Zé Roberto”. De acordo com a comunidade, o fogo começou entre a noite de terça-feira (21) e a madrugada de quarta-feira (22). As chamas foram controladas pelos próprios moradores, mas a estrutura acabou sendo interditada pela prefeitura na quinta-feira (23).





A ponte fica no Patrimônio São Jorge da Barra Seca, na divisa entre os municípios de São Mateus e São Gabriel da Palha. Segundo os moradores, a estrutura está em situação precária há mais de 10 anos. Eles afirmam ainda que, há cerca de três anos, tentam dialogar com a Prefeitura de São Mateus para viabilizar a construção de uma nova ponte de concreto, mas não obtiveram retorno até então.