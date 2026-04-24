Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus

Moradores da comunidade de Córrego da Serrinha, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, denunciam o isolamento da região após um incêndio atingir a ponte conhecida como “Zé Roberto”. De acordo com a comunidade, o fogo começou entre a noite de terça-feira (21) e a madrugada de quarta-feira (22). As chamas foram controladas pelos próprios moradores, mas a estrutura acabou sendo interditada pela prefeitura na quinta-feira (23).
A ponte fica no Patrimônio São Jorge da Barra Seca, na divisa entre os municípios de São Mateus e São Gabriel da Palha. Segundo os moradores, a estrutura está em situação precária há mais de 10 anos. Eles afirmam ainda que, há cerca de três anos, tentam dialogar com a Prefeitura de São Mateus para viabilizar a construção de uma nova ponte de concreto, mas não obtiveram retorno até então.
A via é utilizada diariamente por trabalhadores para o escoamento da produção de café e é considerada essencial para o acesso a serviços, escolas e ao centro das cidades vizinhas. Além disso, a ponte funciona como um atalho estratégico para quem precisa chegar com mais rapidez ao centro de São Gabriel da Palha.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de São Mateus informou que a Defesa Civil está elaborando um laudo para apurar os danos causados pelo incêndio. A administração municipal afirmou ainda que há um processo em andamento para a construção de uma nova ponte de alvenaria no local.
A Secretaria Municipal de Agricultura disse que, diante da urgência, está adotando medidas emergenciais paliativas para reestruturar a travessia e garantir o acesso dos moradores. No momento, as equipes avaliam os materiais necessários para a adaptação da estrutura atual.