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Copa do Mundo

Mbappé e Messi estão entre os maiores artilheiros da história da Copa; Confira lista

Craques são os únicos dois jogadores ativos no top 10

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2026 às 17:45
Miroslav Klose
ADRIAN DENNIS/AFP/8-7-2014

Desde o primeiro gol da história da Copa do Mundo, marcado por Lucien Laurent, em 1930, o torneio foi palco de diversos embates históricos e recebeu craques memoráveis. Com história quase centenária, a artilharia da maior competição esportiva do planeta tem sido disputada por jogadores de diferentes épocas, podendo sofrer alterações a cada edição.


Entre os dez maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, dois ainda estão em atividade. No quinto lugar, Lionel Messi, campeão em 2022 e convocado para a edição de 2026, pode ultrapassar grandes nomes do esporte em sua quinta participação no torneio. 


Na sexta colocação, Kylian Mbappé, de 27 anos, é o outro nome ainda em atividade. Diferentemente de Messi, o francês ainda deve disputar edições posteriores à de 2026, a qual também disputará. Mbappé levantou a taça em 2018 e foi vice-campeão com a França em 2022.


O Brasil tem dois representantes na lista dos dez jogadores que mais marcaram gols na história das Copas. O nome mais perto do topo é o de Ronaldo Fenômeno, segundo maior artilheiro, que representou a seleção brasileira em quatro edições.


Além de Ronaldo, Pelé também aparece na lista. Em sétimo, o tricampeão, marcou 12 gols em 14 jogos, disputados entre 1958 e 1970.



Ronaldo e Pelé
AP Photo/Thomas Kienzle

Confira a lista dos dez maiores artilheiros da história da Copa do Mundo:


1 - Miroslav Klose (16 gols em 24 jogos)

2 - Ronaldo (15 gols em 19 jogos)

3 - Gerd Müller (14 gols em 13 jogos)

4 - Just Fontaine (13 gols em 6 jogos)

5 - Lionel Messi (13 gols em 26 jogos)

6 - Kylian Mbappé (12 gols em 14 jogos)

7 - Pelé (12 gols em 14 jogos)

8 - Jürgen Klinsmann (11 gols em 17 jogos)

9 - Sandor Kocsis (11 gols em 5 jogos)

10 - Helmut Rahn (10 gols em 10 jogos), Gary Liniker (10 gols em 12 jogos), Gabriel Batistuta (10 gols em 12 jogos), Teófilo Cubillas (10 gols em 13 jogos), Thomas Müller(10 gols em 19 jogos) e Grzegorz Lato (10 gols em 20 jogos)

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