Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

A ciclista Gabriela Sartório Antonio, de 45 anos, morreu nesta sexta-feira (25) após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento ocorrido na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, em Vitória. Gabriela estava internada em estado grave desde a manhã de terça-feira (21), quando foi atingida por um carro enquanto seguia de bicicleta em direção à Praia de Camburi.





A morte foi confirmada pela família por meio das redes sociais. O acidente aconteceu quando Gabriela seguia em direção à orla — uma familiar relatou que ela pedalava pela faixa destinada aos carros porque a ciclovia estava bloqueada no trecho.





Conforme a Polícia Militar, a via destinada aos ciclistas encontra-se permanentemente bloqueada na região por conta das obras para o Mergulhão. A corporação constatou no local que o condutor não cumpriu a distância de segurança de 1,5 metro entre o carro e a bicicleta, tanto na lateral quanto na parte frontal, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





O motorista, identificado como Kleber Rocha, de 26 anos, dirigia um Chevrolet Celta, foi preso e confessou à Polícia Militar ter consumido bebida alcoólica. Além de alcoolizado, a PM informou que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Com o impacto, a mulher caiu e sofreu um trauma na cabeça.





Gabriela estava internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.





O condutor permaneceu no local para prestar ajuda, momento em que a equipe militar o encontrou. À PM, ele informou que dirigia também em direção à orla de Praia de Camburi pela faixa da direita, assim como a vítima. Ele não relatou a dinâmica da batida, apenas disse ter sentido o impacto da colisão com a bicicleta.





Em entrevista à TV Gazeta, o advogado de Kleber, Gilvan Motta, afirmou que seu cliente seguia da Serra para Vitória e trafegava dentro da velocidade permitida na via. Segundo ele, ao fazer uma curva na altura de Camburi, o condutor se deparou com a ciclista.





“Ele falou que, ao fazer uma curva, ficou surpreso com uma pessoa na bicicleta, na rua. Vale pontuar que a parte onde os ciclistas deveriam trafegar está interditada por uma obra. De qualquer forma, precisamos nos solidarizar com a família, que perdeu um ente querido”, disse.





Sobre a situação do motorista, Gilvan Motta informou que, na audiência de custódia, a Justiça considerou o fato de o condutor ter ingerido quantidade de álcool acima do permitido pela legislação brasileira e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.





Sobre os próximos passos, ele explicou que a estratégia inicial da defesa será solicitar a liberdade provisória do motorista. O advogado destacou ainda que o cliente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e é responsável por duas filhas pequenas que dependem de seus cuidados.