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Acidente na Norte Sul

Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Gabriela Sartório foi atingida por motorista alcoolizado na Avenida Norte Sul; ela deixa 4 filhos

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 08:39

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 abr 2026 às 08:39
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava Redes Sociais

A ciclista Gabriela Sartório Antonio, de 45 anos, morreu nesta sexta-feira (25) após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento ocorrido na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, em Vitória. Gabriela estava internada em estado grave desde a manhã de terça-feira (21), quando foi atingida por um carro enquanto seguia de bicicleta em direção à Praia de Camburi


A morte foi confirmada pela família por meio das redes sociais. O acidente aconteceu quando Gabriela seguia em direção à orla — uma familiar relatou que ela pedalava pela faixa destinada aos carros porque a ciclovia estava bloqueada no trecho.


Conforme a Polícia Militar, a via destinada aos ciclistas encontra-se permanentemente bloqueada na região por conta das obras para o Mergulhão. A corporação constatou no local que o condutor não cumpriu a distância de segurança de 1,5 metro entre o carro e a bicicleta, tanto na lateral quanto na parte frontal, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 


O motorista, identificado como Kleber Rocha, de 26 anos, dirigia um Chevrolet Celta, foi preso e confessou à Polícia Militar ter consumido bebida alcoólica. Além de alcoolizado, a PM informou que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Com o impacto, a mulher caiu e sofreu um trauma na cabeça.


Gabriela estava internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. 


O condutor permaneceu no local para prestar ajuda, momento em que a equipe militar o encontrou. À PM, ele informou que dirigia também em direção à orla de Praia de Camburi pela faixa da direita, assim como a vítima. Ele não relatou a dinâmica da batida, apenas disse ter sentido o impacto da colisão com a bicicleta. 


Em entrevista à TV Gazeta, o advogado de Kleber, Gilvan Motta, afirmou que seu cliente seguia da Serra para Vitória e trafegava dentro da velocidade permitida na via. Segundo ele, ao fazer uma curva na altura de Camburi, o condutor se deparou com a ciclista. 


“Ele falou que, ao fazer uma curva, ficou surpreso com uma pessoa na bicicleta, na rua. Vale pontuar que a parte onde os ciclistas deveriam trafegar está interditada por uma obra. De qualquer forma, precisamos nos solidarizar com a família, que perdeu um ente querido”, disse.


Sobre a situação do motorista, Gilvan Motta informou que, na audiência de custódia, a Justiça considerou o fato de o condutor ter ingerido quantidade de álcool acima do permitido pela legislação brasileira e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.


Sobre os próximos passos, ele explicou que a estratégia inicial da defesa será solicitar a liberdade provisória do motorista. O advogado destacou ainda que o cliente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e é responsável por duas filhas pequenas que dependem de seus cuidados.

Planos de voltar aos estudos

Gabriela Sartório, ciclista atropelada na Norte Sul em Vitória
Gabriela Sartório, ciclista atropelada na Norte Sul em Vitória Redes sociais

Nas redes sociais, Gabriela publicava mensagens positivas sobre a vida, além de compartilhar informações relacionadas aos exercícios físicos que praticava constantemente. A escolha por uma rotina saudável se estendeu para os estudos. 


Conforme uma familiar, ela planejava retornar à faculdade de Nutrição, que tinha trancado por um tempo. Gabriela também postava sobre a família, publicando sempre fotos com os quatro filhos.


A defesa do motorista, realizada pelo advogado criminalista Gilvan Carlos Motta, disse que o caso está sob investigação, não havendo decisão judicial definitiva. "A defesa está analisando todos os elementos do caso e confia que os fatos serão devidamente esclarecidos no âmbito do devido processo legal", frisou. 


A Polícia Civil informou que o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde recebeu autuação em flagrante por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com o agravante de conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ele foi levado ao sistema prisional. 

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