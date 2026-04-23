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Motorista alcoolizado

Ciclista fica em coma após ser atingida por carro na Avenida Norte Sul em Vitória

Gabriela Sartório, de 45 anos, seguia em direção à Praia de Camburi quando acabou atingida; ciclovia do trecho está bloqueada por conta das obras para o Mergulhão, o que força os ciclistas a pedalarem na faixa dos carros

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 17:10

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 abr 2026 às 17:10
Gabriela Sartório foi atropelada na terça-feira (21), quando pedalava na Avenida Norte Sul
Gabriela Sartório foi atropelada na terça-feira (21), quando pedalava na Avenida Norte Sul Reprodução | Rede Social

Atualização

27/04/2026

Gabriela Sartório, de 45 anos, não resistiu e morreu na madrugada desta sexta-feira. Leia a matéria completa.

Uma ciclista de 45 anos está internada em estado grave após ser atingida por um carro na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, em Vitória. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (21), quando Gabriela Sartório seguia de bicicleta em direção à Praia de Camburi – uma familiar relatou que ela pedalava pela faixa para carros porque a ciclovia estava bloqueada no trecho. 


Conforme a Polícia Militar, a via destinada aos ciclistas encontra-se permanentemente bloqueada na região por conta das obras para o Mergulhão. A corporação constatou no local que o condutor não cumpriu a distância de segurança de 1,5 metro entre o carro e a bicicleta, tanto na lateral quanto na parte frontal, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 


O motorista, identificado como Kleber Rocha, de 26 anos, dirigia um Chevrolet Celta, foi preso e confessou à Polícia Militar ter consumido bebida alcoólica. Além de alcoolizado, a PM informou que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Com o impacto, a mulher caiu e sofreu um trauma na cabeça.


Uma familiar confirmou ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que Gabriela segue em coma com lesão cerebral, na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba. 


O condutor permaneceu no local para prestar ajuda, momento em que a equipe militar o encontrou. À PM, ele informou que dirigia também em direção à orla de Praia de Camburi pela faixa da direita, assim como a vítima. Ele não relatou a dinâmica da batida, apenas disse ter sentido o impacto da colisão com a bicicleta. 

Planos de voltar aos estudos

Nas redes sociais, Gabriela publicava mensagens positivas sobre a vida, além de compartilhar informações relacionadas aos exercícios físicos que praticava constantemente. A escolha por uma rotina saudável se estendeu para os estudos. 


Conforme uma familiar, ela planejava retornar à faculdade de Nutrição, que tinha trancado por um tempo. Gabriela também postava sobre a família, publicando sempre fotos com os quatro filhos.


A defesa do motorista, realizada pelo advogado criminalista Gilvan Carlos Motta, disse que o caso está sob investigação, não havendo decisão judicial definitiva. "A defesa está analisando todos os elementos do caso e confia que os fatos serão devidamente esclarecidos no âmbito do devido processo legal", frisou. 


A Polícia Civil informou que o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde recebeu autuação em flagrante por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com o agravante de conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

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