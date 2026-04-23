Ciclista fica em coma após ser atingida por carro na Avenida Norte Sul em Vitória

Uma ciclista de 45 anos está internada em estado grave após ser atingida por um carro na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, em Vitória. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (21), quando Gabriela Sartório seguia de bicicleta em direção à Praia de Camburi – uma familiar relatou que ela pedalava pela faixa para carros porque a ciclovia estava bloqueada no trecho.





Conforme a Polícia Militar, a via destinada aos ciclistas encontra-se permanentemente bloqueada na região por conta das obras para o Mergulhão. A corporação constatou no local que o condutor não cumpriu a distância de segurança de 1,5 metro entre o carro e a bicicleta, tanto na lateral quanto na parte frontal, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





O motorista, identificado como Kleber Rocha, de 26 anos, dirigia um Chevrolet Celta, foi preso e confessou à Polícia Militar ter consumido bebida alcoólica. Além de alcoolizado, a PM informou que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Com o impacto, a mulher caiu e sofreu um trauma na cabeça.





Uma familiar confirmou ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que Gabriela segue em coma com lesão cerebral, na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba.





O condutor permaneceu no local para prestar ajuda, momento em que a equipe militar o encontrou. À PM, ele informou que dirigia também em direção à orla de Praia de Camburi pela faixa da direita, assim como a vítima. Ele não relatou a dinâmica da batida, apenas disse ter sentido o impacto da colisão com a bicicleta.