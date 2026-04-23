Incêndio atinge e destrói galpão em Cariacica

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão utlizado para acomodar materiais de construção na Avenida dos Camarás, no bairro Santo Antônio, em Cariacica, nesta quinta-feira (23). Duas oficinas também foram impactadas pelas chamas.

A auxiliar de limpeza Flávia da Silva trabalha em outro empreendimento do tipo na mesma rua e contou que se assustou com a intensidade das chamas. Segundo ela, não havia ninguém no galpão atingido pelo fogo. "Quando eu saí pra ver, já estava todo incendiado. Era muito fogo", disse.





Um motorista que trabalha próximo ao local contou que percebeu o incêndio após a região "escurecer" devido à fumaça. Beltran Valandro disse que, ao sair para verificar, as chamas já estavam intensas e havia sinais de combustível na via. “Nunca vi um incêndio assim, é muito fogo”, afirmou em entrevista à TV Gazeta.





De acordo com a Polícia Militar, o incêndio atingiu praticamente toda a estrutura. O sargento Fagundes afirmou que o local foi isolado para evitar riscos. No espaço, havia materiais de construção e itens inflamáveis, como fios e caixas d’água. "O fogo, a princípio, teria começado nas imediações do galpão", disse. Um caminhão e dois carros que estavam nas oficinas também se queimaram. Imagens enviadas por leitores (veja no vídeo acima) mostra um deles em chamas.





As causas ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros informou, por volta das 16h, que a ocorrência ainda estava em andamento. Segundo apuração da TV Gazeta, foram utilizados cerca de 30 mil litros d’água para controlar as chamas e um caminhão-pipa da Prefeitura de Cariacica prestou apoio na ocorrência.





A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil do município em busca de informações sobre os impactos na estrutura do local e arredores. Se houver retorno, o texto será atualizado.





*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta