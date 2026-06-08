Carro da Prefeitura de Aracruz capota após acidente com ônibus

Um carro da Prefeitura de Aracruz capotou na manhã desta segunda-feira (8) após se envolver em um acidente com um ônibus no bairro Vila Nova, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, depois da batida, o automóvel da administração municipal ainda atingiu um poste antes de tombar (veja o vídeo acima).





De acordo com a PM, o motorista do ônibus, de 43 anos, fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. Apesar do resultado, a corporação informou que ele não apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracruz.