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Carro da Prefeitura de Aracruz capota após acidente com ônibus

O veículo seguia para buscar pacientes que fariam hemodiálise em uma clínica de Aracruz

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 12:24

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

08 jun 2026 às 12:24

Um carro da Prefeitura de Aracruz capotou na manhã desta segunda-feira (8) após se envolver em um acidente com um ônibus no bairro Vila Nova, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, depois da batida, o automóvel da administração municipal ainda atingiu um poste antes de tombar (veja o vídeo acima).


De acordo com a PM, o motorista do ônibus, de 43 anos, fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. Apesar do resultado, a corporação informou que ele não apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracruz.

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Informações apuradas pela repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, apontam que o carro da prefeitura seguia para buscar pacientes que fariam hemodiálise em uma clínica da cidade. Apenas o condutor estava no automóvel no momento da colisão. Ele ficou preso às ferragens, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São Camilo.


Em nota, a Prefeitura de Aracruz informou que o servidor sofreu ferimentos leves, foi atendido e passa bem. A gestão municipal acrescentou que as causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.

O veículo seguia para buscar pacientes que fariam hemodiálise em uma clínica de Aracruz
Carro de prefeitura capota após acidente com ônibus Montagem | Fotos de leitor

O ônibus envolvido na batida pertence à empresa Imetame. A reportagem entrou em contato com o grupo, mas não houve retorno.


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Como a ocorrência ainda estava em andamento no início da tarde desta segunda-feira (8), a corporação explicou que ainda não havia uma definição sobre a autuação ou liberação do motorista do ônibus.

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