Dona de bar é assassinada em Itapuã, Vila Velha; polícia investiga latrocínio

Uma comerciante de 58 anos, identificada como Idalete Pereira Ferreira, foi encontrada morta dentro de casa, nos fundos do bar dela, no bairro Itapuã, em Vila Velha, no último domingo (7). Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a Polícia Civil trata o caso como latrocínio (roubo seguido de morte).





Uma funcionária relatou à polícia que passou o domingo tentando contato com a vítima, sem sucesso. Ela ligou várias vezes até que, ao anoitecer, resolveu ir até o bar.





O estabelecimento estava com a porta de aço baixada, mas não estava trancada. A mulher entrou no local e foi até os fundos, na casa da comerciante, onde encontrou o corpo com marcas de facadas.





Ainda segundo a TV Gazeta, o caso está sendo tratado como latrocínio pois foram levados dinheiro do bar, mercadorias como bebidas e cigarro, além de pertences pessoais da vítima. As câmeras de videomonitoramento também foram desligadas da tomada.





O estabelecimento funcionava havia pelo menos 30 anos em Itapuã, e a comerciante era bem conhecida e querida na região. Os familiares dela, que são de Pernambuco, já receberam a notícia e estão se deslocando para o Espírito Santo.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, ninguém foi preso.