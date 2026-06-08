Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Violência

Dona de bar é assassinada em Itapuã, Vila Velha; polícia investiga latrocínio

Polícia constatou que foram levados do estabelecimento dinheiro e mercadorias; corpo foi localizado no domingo (7)

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 09:52

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 jun 2026 às 09:52
Raynella foi encontrada morta dentro de casa, nos fundos do estabelecimento dela, em Itapuã
Idalete Pereira Ferreira foi encontrada morta dentro de casa, nos fundos do estabelecimento dela, em Itapuã Redes Sociais

Uma comerciante de 58 anos, identificada como Idalete Pereira Ferreira, foi encontrada morta dentro de casa, nos fundos do bar dela, no bairro Itapuã, em Vila Velha, no último domingo (7). Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a Polícia Civil trata o caso como latrocínio (roubo seguido de morte). 


Uma funcionária relatou à polícia que passou o domingo tentando contato com a vítima, sem sucesso. Ela ligou várias vezes até que, ao anoitecer, resolveu ir até o bar. 


O estabelecimento estava com a porta de aço baixada, mas não estava trancada. A mulher entrou no local e foi até os fundos, na casa da comerciante, onde encontrou o corpo com marcas de facadas.


Ainda segundo a TV Gazeta, o caso está sendo tratado como latrocínio pois foram levados dinheiro do bar, mercadorias como bebidas e cigarro, além de pertences pessoais da vítima. As câmeras de videomonitoramento também foram desligadas da tomada. 


O estabelecimento funcionava havia pelo menos 30 anos em Itapuã, e a comerciante era bem conhecida e querida na região. Os familiares dela, que são de Pernambuco, já receberam a notícia e estão se deslocando para o Espírito Santo


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, ninguém foi preso.

Veja Também 

Casa pega fogo em quarto onde havia celular carregando em Conceição do Castelo

Carregador de celular provoca incêndio e casa fica destruída no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Itapuã Vila Velha Latrocínio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ciência e pesquisa no laboratório
O dia em que a oncologia aplaudiu a esperança de pé
Imagem de destaque
Sorte no amor: 6 signos que podem se dar bem no Dia dos Namorados
Grupo toca e canta música em bar
Pesquisas no ES revelam violência disfarçada de romance em músicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados