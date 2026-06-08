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Em Conceição do Castelo

Carregador de celular provoca incêndio e casa fica destruída no ES

Fogo começou em um dos quartos no segundo andar da residência, onde havia aparelho sendo carregado na tomada; duas pessoas que inalaram fumaça foram socorridas e levadas ao hospital

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 09:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 jun 2026 às 09:03
Casa pega fogo em quarto onde havia celular carregando em Conceição do Castelo
Bombeiros combateram as chamas que destruíram casa em Conceição do Castelo. Corpo de Bombeiros

Uma casa pegou fogo no centro de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, no domingo (7), e dois moradores precisaram ser levados ao hospital por inalarem fumaça. O Corpo de Bombeiros esteve no local e acredita que o incêndio possa ter começado em um celular que estava sendo carregado em um dos quartos no segundo andar da residência.


De acordo com os militares, quando as equipes chegaram as chamas já haviam se propagado em cômodos do andar superior, atingindo também áreas da sala e da cozinha. Havia uma grande concentração de fumaça e calor no interior da casa. Duas pessoas que inalaram fumaça foram encaminhadas por meios próprios ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha para avaliação médica.


Os bombeiros realizaram o desligamento da energia elétrica da casa e combateram as chamas. Os responsáveis não solicitaram a realização de perícia de incêndio. O local ficou sob os cuidados da Defesa Civil Municipal.


O Corpo de Bombeiros reforça a importância de utilizar carregadores e baterias certificados, evitar o carregamento de aparelhos sobre superfícies inflamáveis e não deixar dispositivos eletrônicos carregando sem supervisão por longos períodos, especialmente durante a noite ou em ambientes fechados.

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