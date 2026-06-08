Carregador de celular provoca incêndio e casa fica destruída no ES

Uma casa pegou fogo no centro de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, no domingo (7), e dois moradores precisaram ser levados ao hospital por inalarem fumaça. O Corpo de Bombeiros esteve no local e acredita que o incêndio possa ter começado em um celular que estava sendo carregado em um dos quartos no segundo andar da residência.





De acordo com os militares, quando as equipes chegaram as chamas já haviam se propagado em cômodos do andar superior, atingindo também áreas da sala e da cozinha. Havia uma grande concentração de fumaça e calor no interior da casa. Duas pessoas que inalaram fumaça foram encaminhadas por meios próprios ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha para avaliação médica.





Os bombeiros realizaram o desligamento da energia elétrica da casa e combateram as chamas. Os responsáveis não solicitaram a realização de perícia de incêndio. O local ficou sob os cuidados da Defesa Civil Municipal.





O Corpo de Bombeiros reforça a importância de utilizar carregadores e baterias certificados, evitar o carregamento de aparelhos sobre superfícies inflamáveis e não deixar dispositivos eletrônicos carregando sem supervisão por longos períodos, especialmente durante a noite ou em ambientes fechados.