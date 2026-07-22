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Capacidade para 525 alunos

Viana anuncia construção da primeira Escola Agrícola do município

A ordem de serviço foi assinada na última segunda-feira (20) e investimento passa de R$ 6 milhões; o prazo de execução é de até 24 meses

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 09:46

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

22 jul 2026 às 09:46
Ordem de serviço assinada para construção de escola agrícola de Viana
Ordem de serviço assinada para construção da Primeira Escola Agrícola de Viana Divulgação | Prefeitura de Viana

A ordem de serviço que autoriza o início das obras da primeira Escola Agrícola de Viana, na comunidade de Formate, foi assinada na última segunda-feira (20). A nova unidade terá um investimento de R$ 6.578.444,81 e será executada em um prazo de até 24 meses. 


Projetada seguindo o padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a escola contará com 1.083,09 metros quadrados de área construída e capacidade para atender 525 estudantes, sendo 350 vagas em tempo parcial e 175 em período integral.


A estrutura inclui bloco administrativo com secretaria, coordenação, direção e sala de professores, biblioteca, salas de aula do 1º ao 5º ano, salas multiuso, sala de recursos multifuncionais, cozinha, áreas de apoio, quadra poliesportiva, vestiários, pátio coberto, playground, jardins, estacionamento, castelo d’água e circulação coberta interligando todos os ambientes.

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, destacou que a assinatura busca igualdade na educação de todos os estudantes. "Essa escola representa conhecimento, oportunidade e desenvolvimento para as famílias que escolheram viver e produzir no campo. Queremos oferecer às crianças da área rural a mesma qualidade de ensino disponível em toda a nossa rede municipal." 

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