Viana anuncia construção da primeira Escola Agrícola do município

A ordem de serviço que autoriza o início das obras da primeira Escola Agrícola de Viana, na comunidade de Formate, foi assinada na última segunda-feira (20). A nova unidade terá um investimento de R$ 6.578.444,81 e será executada em um prazo de até 24 meses.
Projetada seguindo o padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a escola contará com 1.083,09 metros quadrados de área construída e capacidade para atender 525 estudantes, sendo 350 vagas em tempo parcial e 175 em período integral.
O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, destacou que a assinatura busca igualdade na educação de todos os estudantes. "Essa escola representa conhecimento, oportunidade e desenvolvimento para as famílias que escolheram viver e produzir no campo. Queremos oferecer às crianças da área rural a mesma qualidade de ensino disponível em toda a nossa rede municipal."