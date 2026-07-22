Viana anuncia construção da primeira Escola Agrícola do município

A ordem de serviço que autoriza o início das obras da primeira Escola Agrícola de Viana, na comunidade de Formate, foi assinada na última segunda-feira (20). A nova unidade terá um investimento de R$ 6.578.444,81 e será executada em um prazo de até 24 meses.





Projetada seguindo o padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a escola contará com 1.083,09 metros quadrados de área construída e capacidade para atender 525 estudantes, sendo 350 vagas em tempo parcial e 175 em período integral.





A estrutura inclui bloco administrativo com secretaria, coordenação, direção e sala de professores, biblioteca, salas de aula do 1º ao 5º ano, salas multiuso, sala de recursos multifuncionais, cozinha, áreas de apoio, quadra poliesportiva, vestiários, pátio coberto, playground, jardins, estacionamento, castelo d’água e circulação coberta interligando todos os ambientes.



