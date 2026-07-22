Cariacica abre todas as UBSs para atendimentos no sábado (25)

As 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cariacica estarão abertas neste sábado (25) para uma edição do "Super Dia D da Saúde", que visa ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde.





Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a ação vai acontecer das 8h às 15h, sem necessidade de agendamento prévio. Para as consultas, serão necessários levar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e o cartão do SUS.





Durante o dia, serão ofertados serviços como consultas médicas e de enfermagem, coleta de preventivo, pesagem do Bolsa Família, processo completo de planejamento familiar, glicemia capilar, testes rápidos, aferição de pressão arterial, atualização de cadastro e vacinação.





Além disso, as farmácias das unidades também estarão funcionando para retirar os medicamentos prescritos.