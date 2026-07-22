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Seis veículos se envolvem em sequência de acidentes em Pinheiros

Testemunhas disseram que a fumaça de secadores de café e a neblina reduziram a visibilidade na rodovia

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 12:37

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

22 jul 2026 às 12:37
Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (22)
Leitor A Gazeta

Uma sequência de acidentes envolvendo seis veículos foi registrada na ES 130, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22).


A apuração da reportagem da TV Gazeta no local indica que a primeira colisão envolveu uma motocicleta e um carro (Toyota Corolla). Com o acidente, os motoristas reduziram a velocidade na rodovia e, em seguida, ocorreu um engavetamento envolvendo três caminhões e uma caminhonete (Toyota Hilux).

Testemunhas relataram que havia muita fumaça, possivelmente provocada por secadores de café, além de neblina, o que reduziu a visibilidade na pista e pode ter contribuído para os acidentes.


Um agricultor de Rio Bananal que dirigia a Hilux e dois passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital. A reportagem tenta informações sobre o estado de saúde do motociclista.

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Ainda de acordo com a corporação, os dois motociclistas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foram autuados pela infração

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