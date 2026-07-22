Seis veículos se envolvem em sequência de acidentes em Pinheiros

Uma sequência de acidentes envolvendo seis veículos foi registrada na ES 130, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22).





A apuração da reportagem da TV Gazeta no local indica que a primeira colisão envolveu uma motocicleta e um carro (Toyota Corolla). Com o acidente, os motoristas reduziram a velocidade na rodovia e, em seguida, ocorreu um engavetamento envolvendo três caminhões e uma caminhonete (Toyota Hilux).