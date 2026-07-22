Seis veículos se envolvem em sequência de acidentes em Pinheiros

Uma sequência de acidentes envolvendo seis veículos foi registrada na ES 130, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22).
A apuração da reportagem da TV Gazeta no local indica que a primeira colisão envolveu uma motocicleta e um carro (Toyota Corolla). Com o acidente, os motoristas reduziram a velocidade na rodovia e, em seguida, ocorreu um engavetamento envolvendo três caminhões e uma caminhonete (Toyota Hilux).
Testemunhas relataram que havia muita fumaça, possivelmente provocada por secadores de café, além de neblina, o que reduziu a visibilidade na pista e pode ter contribuído para os acidentes.
Um agricultor de Rio Bananal que dirigia a Hilux e dois passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital. A reportagem tenta informações sobre o estado de saúde do motociclista.