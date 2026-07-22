Defesa Civil alerta para ventos intensos no Litoral Sul e na Grande Vitória

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta amarelo para ventos costeiros intensos no Litoral Sul do Espírito Santo e na Grande Vitória, válido da tarde até a noite desta quarta-feira (22).
Segundo o órgão, há risco de queda de árvores, destelhamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica. A orientação é para que a população redobre a atenção e evite permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas e placas de publicidade durante as rajadas de vento.
Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta que a população acione os serviços de atendimento pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.