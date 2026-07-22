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Tempo

Defesa Civil alerta para ventos intensos no Litoral Sul e na Grande Vitória

Publicado em

22 jul 2026 às 13:48

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta amarelo para ventos costeiros intensos no Litoral Sul do Espírito Santo e na Grande Vitória, válido da tarde até a noite desta quarta-feira (22). 


Segundo o órgão, há risco de queda de árvores, destelhamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica. A orientação é para que a população redobre a atenção e evite permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas e placas de publicidade durante as rajadas de vento.


Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta que a população acione os serviços de atendimento pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Fogo em vegetação

Fumaça de incêndio faz escola liberar alunos mais cedo em Anchieta

Publicado em 22/07/2026 às 13:39
Alunos são liberados de escola por conta de fumaça de incêndio em Anchieta
Alunos são liberados de escola por conta de fumaça de incêndio em Anchieta Prefeitura de Anchieta

Alunos da Escola Padre Anchieta, no bairro Nova Jerusalém, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram liberados antes do fim das aulas na manhã desta quarta-feira (22) devido à fumaça provocada por um incêndio em uma área de vegetação localizada nos fundos da unidade de ensino.


Segundo a Prefeitura de Anchieta, apesar da proximidade, as chamas ficaram restritas à vegetação e não atingiram o prédio da escola. Como medida preventiva, alunos e funcionários foram liberados mais cedo.


Após o controle do fogo, equipes da Guarda Municipal permaneceram no local para acompanhar a situação e garantir a segurança da área. A prefeitura informou que as causas do incêndio ainda serão apuradas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na ES 209

Quatro ficam feridos após motos baterem na traseira de caminhão em Montanha

Publicado em 22/07/2026 às 11:35

Um acidente envolvendo duas motocicletas e um caminhão baú deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (22), na ES 209, em Cristal do Norte, distrito de Montanha, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a baixa visibilidade provocada pela neblina e pela fumaça de um secador de café pode ter contribuído para a colisão.


Segundo relato de um dos motociclistas à PM, as duas motos seguiam pela rodovia, cada uma com um passageiro, quando atingiram a traseira do caminhão, que teria freado bruscamente. Após o acidente, o motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.


Os dois condutores das motocicletas sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Já os passageiros foram socorridos por uma ambulância de Cristal do Norte antes da chegada da polícia. O estado de saúde deles não foi informado.


Ainda segundo a Polícia Militar, os dois motociclistas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foram autuados pela infração. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação do caso e aguardava retorno até a publicação desta matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
"Super Dia D da Saúde"

Cariacica abre todas as UBSs para atendimentos no sábado (25)

Publicado em 22/07/2026 às 11:20
Saúde Cariacica | Dia D da saúde
Ação terá consultas, exames e vacinação
 Letícia Santos | Prefeitura de Cariacica

As 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cariacica estarão abertas neste sábado (25) para uma edição do "Super Dia D da Saúde", que visa ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde. 


Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a ação vai acontecer das 8h às 15h, sem necessidade de agendamento prévio. Para as consultas, serão necessários levar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e o cartão do SUS. 


Durante o dia, serão ofertados serviços como consultas médicas e de enfermagem, coleta de preventivo, pesagem do Bolsa Família, processo completo de planejamento familiar, glicemia capilar, testes rápidos, aferição de pressão arterial, atualização de cadastro e vacinação.


Além disso, as farmácias das unidades também estarão funcionando para retirar os medicamentos prescritos.

Serviço

Super Dia D da Saúde

Data: 25 de julho (sábado)
Horário: das 8h às 15h
Local: todas as 30 UBSs de Cariacica

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Agredido a pauladas

Idoso é espancado por adolescentes em Piúma e fica em estado grave

Publicado em 22/07/2026 às 10:38

Um idoso de 67 anos ficou gravemente ferido após ser espancado por dois adolescentes na noite de terça-feira (21), no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos, de 16 e 17 anos, confessaram as agressões e alegaram que agiram porque o idoso teria agredido uma amiga deles.


De acordo com a PM, equipes foram acionadas após uma denúncia sobre o espancamento. Durante as buscas, os militares localizaram e abordaram os dois adolescentes.


Em depoimento aos policiais, os suspeitos relataram que começaram a agredir a vítima com socos e chutes e, em seguida, utilizaram um pedaço de madeira para desferir vários golpes. Segundo eles, as agressões só cessaram quando o idoso perdeu a consciência. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


Os adolescentes foram levados para a Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Vila Velha

Lindenberg tem novo desvio com avanço das obras do Expresso GV

Publicado em 22/07/2026 às 08:52
Obras alteram o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Obras alteram o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Reprodução/TV Gazeta

As obras do Expresso GV vão alterar o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, a partir das 10h desta quarta-feira (22). Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o tráfego de veículos será transferido da faixa atualmente em operação para o pavimento de concreto no trecho entre as ruas Castelândia e Pedro Gonçalves Laranja.


O desvio será feito em um trecho de aproximadamente 1 quilômetro, no sentido Vitória. De acordo com a Semobi, a mudança é necessária para dar continuidade à implantação de novas redes de drenagem e à reconfiguração da pista.


Ainda segundo a secretaria, a alteração faz parte do cronograma previsto para a obra e contará com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha, que auxiliará na orientação dos motoristas. Durante o período de intervenção, o trecho terá sinalização provisória para orientar o tráfego. 


A Semobi recomenda que os condutores redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito para garantir a segurança e minimizar os impactos na circulação.


A conclusão das obras do Expresso GV está prevista para o primeiro semestre de 2027.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Nesta quarta-feira (22)

BR 101 em Ibiraçu terá interdição total por até duas horas para detonação de rochas

Publicado em 22/07/2026 às 08:26

Um trecho da BR 101 será totalmente interditado na tarde desta quarta-feira (22), em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, para a realização de uma detonação de rochas. O bloqueio está previsto para começar às 14h, no km 224 da rodovia, e deve durar cerca de duas horas.


De acordo com a Ecovias Capixabas, concessionária responsável pela via, a intervenção faz parte das obras de duplicação da BR 101. Após a conclusão da operação, caso as condições de segurança permitam, o tráfego poderá ser liberado no sistema de "Pare e Siga".


A concessionária orienta os motoristas a programarem os deslocamentos com antecedência e redobrarem a atenção ao trafegar pela região. Em caso de chuva, a operação poderá ser cancelada e remarcada.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Loteria

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio sobe para R$ 62 milhões

Publicado em 22/07/2026 às 06:34
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.034 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 62 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60.
22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber  R$ 79.843,32 cada
2.287 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.266,03 cada
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Agência Brasil

/ [email protected]
Agência Brasil
Bairro Maringá

Foragido do RJ é preso trabalhando em empresa na Serra

Publicado em 21/07/2026 às 17:22
Roberto Fernandes da Silva estava trabalhando em uma empresa da Serra quando foi preso
Roberto Fernandes da Silva estava trabalhando em uma empresa da Serra quando foi preso Divulgação/PPES

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça do Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta terça-feira (21) no bairro Maringá, na Serra. Roberto Fernandes da Silva, conhecido como "Carioca", era procurado por um mandado de prisão expedido pela 34ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo crime de roubo.


Segundo a Polícia Penal do Espírito Santo, o suspeito estava escondido no Estado desde 2022 e foi localizado após um trabalho de inteligência da corporação. As investigações apontaram que ele havia começado a trabalhar, há cerca de dez dias, em uma empresa no bairro Maringá, onde foi encontrado e preso sem oferecer resistência.


Após a prisão, Roberto Fernandes da Silva foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Saúde

Estoque de sangue em nível crítico leva HGL a pedir doações em Linhares

Publicado em 21/07/2026 às 16:32
Atendimento do Hospital Geral pode ser comprometido por falta de bolsas de sangue.
Fachada do Hospital Geral de Linhares Divulgação | Prefeitura de Linhares

O estoque de sangue do Hemocentro Regional de Linhares está em estado crítico e pode comprometer atendimentos e a realização de cirurgias. A situação foi divulgada pelo Hospital Geral de Linhares (HGL), que fez um apelo para que a população doe sangue.


De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma única doação pode salvar até quatro vidas. As doações podem ser feitas no Hemoes de Linhares, na Avenida João Felipe Calmon, nº 1.305, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h20.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Crime

Homem confessa assassinato em padaria de Linhares e diz que agiu por ciúmes

Publicado em 21/07/2026 às 13:31
Crime aconteceu dentro do estabelecimento no bairro Aviso
Videomonitoramento

Um homem suspeito de matar outro, de 42 anos, a facadas dentro de uma padaria se apresentou à Polícia Civil e confessou o crime nesta terça-feira (21), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o suspeito afirmou que cometeu o homicídio por ciúmes da vítima com sua esposa.


De acordo com a Polícia Militar, o homicídio aconteceu na segunda-feira (20), em uma padaria no bairro Aviso. Uma atendente contou aos policiais que a vítima entrou correndo no estabelecimento, perseguida por um homem armado com uma faca.


Ainda segundo a testemunha, o suspeito aproveitou o momento em que a vítima se desequilibrou para desferir os golpes. Em seguida, fugiu a pé. Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu caminhar até a parte externa da padaria, mas caiu na calçada e morreu antes da chegada do socorro.


O delegado Fabrício Lucindo informou que, como o suspeito se apresentou apenas nesta terça-feira, já não havia situação de flagrante. Por isso, ele foi ouvido e liberado. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

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Homem é morto a facadas em padaria de Linhares

Alexandre Araújo era subsecretário de comunicação de Linhares, escrevia em coluna social e ajudava com organização de eventos na cidade

Morre Alexandre Araújo, jornalista e subsecretário de Comunicação de Linhares

Segundo a Polícia Civil, todo o conteúdo foi recolhido em ações de combate ao tráfico de drogas em Linhares.

Quase 270 kg de drogas apreendidas são incineradas em Linhares

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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