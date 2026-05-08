Expresso GV: mobilidade que pode redesenhar a economia da Av. Carlos Lindenberg

Em Vila Velha, a implantação do corredor exclusivo de ônibus (BRT) ao longo da Avenida Carlos Lindenberg — o Expresso GV — representa muito mais do que uma obra de mobilidade urbana. Trata-se de uma intervenção com potencial para transformar a dinâmica urbana, econômica e imobiliária de um dos principais eixos da cidade.





Com investimento estimado em cerca de R$ 298 milhões e ligação prevista entre Vila Velha e Cariacica até 2027, o projeto promete reduzir o tempo de deslocamento, ampliar a eficiência do transporte coletivo e fortalecer a integração ao sistema Transcol. Entretanto, o principal impacto talvez não esteja apenas na mobilidade, mas na nova configuração urbana que poderá surgir ao redor desse corredor estruturante.





Historicamente, a Avenida Carlos Lindenberg consolidou-se como um eixo voltado à logística, ao transporte pesado e ao comércio técnico, concentrando oficinas, galpões e atividades ligadas à circulação de mercadorias. A chegada do BRT tende a alterar gradativamente essa vocação ao priorizar o fluxo de pessoas.