Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos

A Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, vai ter duas faixas para carros em alguns trechos, após a implantação do corredor exclusivo de ônibus que vai ligar o município canela-verde a Cariacica. Hoje, a via conta com quatro faixas em alguns pontos e, em outros, três.
Em obras desde novembro de 2025, o Expresso GV prevê investimento de R$ 300 milhões, considerado o maior em mobilidade do governo do Espírito Santo. A previsão é que seja inaugurado no primeiro semestre de 2027.
As imagens de projeção do projeto divulgadas pelo Executivo estadual (veja abaixo) mostram três faixas em cada sentido para carros, motos e caminhões, além das duas faixas dedicadas aos coletivos e uma ciclovia. No entanto, procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirmou que, em alguns pontos da via, haverá redução para duas faixas. A pasta não indicou os trechos.
O trecho ao lado da estação já construída, em Alecrim — e inaugurada pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB) antes da renúncia ao cargo para disputar as eleições — possivelmente será um dos pontos em que haverá apenas duas faixas. Por lá, é possível ver que a largura disponível para a passagem de carros não comporta três faixas (imagem no topo desta matéria).
As obras, segundo o órgão, estão em andamento conforme o cronograma estipulado. Com os bloqueios colocados na avenida para a construção do Expresso GV, motoristas têm reclamado de constantes engarrafamentos, sobretudo pelo fato de que, em determinados pontos da avenida, em embos os sentidos, apenas uma pista está aberta para passagem.
Neste momento das obras, o trabalho é de concretagem de pavimento. As próximas etapas incluem a implantação das estruturas que compõem as estações, instalação de ciclovia e viadutos, requalificação de calçadas, entre outras intervenções.
Uma mudança recente, anunciada no início de abril pelo governo, foi a ampliação do número de estações, passando de seis para sete, totalizando 14 plataformas equipadas com videomonitoramento, painéis em tempo real e acessibilidade. A primeira a ficar pronta foi a Estação Alecrim.
Entenda o projeto
O projeto prevê a construção do corredor no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, com plataformas exclusivas para o embarque e desembarque dos passageiros. A estimativa é reduzir em 50% o tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os quatro terminais urbanos da região: Jardim América, Ibes, São Torquato e Vila Velha.
As obras abrangem 6,5 quilômetros de corredor exclusivo para ônibus, com pavimentação em concreto, garantindo maior durabilidade. A infraestrutura contará com sete estações de ônibus, com 14 plataformas capazes de acomodar até três ônibus convencionais ao mesmo tempo. Dessas, 12 ficarão em Vila Velha e duas em Cariacica, ao lado do Terminal de Jardim América.
O eixo central da via vai receber uma ciclovia e também serão instalados sistemas de videomonitoramento e painéis de informação em tempo real para os passageiros.
A obra inclui ainda a reconfiguração das calçadas e a requalificação do pavimento asfáltico, com capacidade para veículos de até 45 toneladas. Além disso, serão construídos dois novos viadutos, com cerca de 530 metros cada um, para melhorar a conexão com a Segunda Ponte.
O investimento é de quase R$ 300 milhões e a previsão de conclusão das obras é no primeiro semestre de 2027.