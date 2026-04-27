Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos

A Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, vai ter duas faixas para carros em alguns trechos, após a implantação do corredor exclusivo de ônibus que vai ligar o município canela-verde a Cariacica. Hoje, a via conta com quatro faixas em alguns pontos e, em outros, três.





Em obras desde novembro de 2025, o Expresso GV prevê investimento de R$ 300 milhões, considerado o maior em mobilidade do governo do Espírito Santo. A previsão é que seja inaugurado no primeiro semestre de 2027.

As imagens de projeção do projeto divulgadas pelo Executivo estadual (veja abaixo) mostram três faixas em cada sentido para carros, motos e caminhões, além das duas faixas dedicadas aos coletivos e uma ciclovia. No entanto, procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirmou que, em alguns pontos da via, haverá redução para duas faixas. A pasta não indicou os trechos.