Tio suspeito de estuprar sobrinha por cinco anos é preso no Sul do ES

Um homem acusado de estuprar a sobrinha adolescente em Cachoeiro de Itapemirim foi preso em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, o crime veio à tona em 2025 após a vítima contar a situação na escola. Ao tomar conhecimento, a mãe da menina registrou um boletim de ocorrência.





As investigações apontam que os abusos começaram quando a menina tinha cerca de 10 anos de idade e continuou por aproximadamente cinco anos. A menor, atualmente com 15 anos, não relatou o crime antes por medo.





O suspeito se mudou para a cidade vizinha assim que a família descobriu o caso. Após o cumprimento de mandado de prisão preventiva, ele foi levado à delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.





Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o caso ocorreu não foram divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).