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Tentou se esconder

Tio suspeito de estuprar sobrinha por cinco anos é preso no Sul do ES

Publicado em

11 jun 2026 às 19:58

Um homem acusado de estuprar a sobrinha adolescente em Cachoeiro de Itapemirim foi preso em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, o crime veio à tona em 2025 após a vítima contar a situação na escola. Ao tomar conhecimento, a mãe da menina registrou um boletim de ocorrência.


As investigações apontam que os abusos começaram quando a menina tinha cerca de 10 anos de idade e continuou por aproximadamente cinco anos. A menor, atualmente com 15 anos, não relatou o crime antes por medo. 


O suspeito se mudou para a cidade vizinha assim que a família descobriu o caso. Após o cumprimento de mandado de prisão preventiva, ele foi levado à delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.


Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o caso ocorreu não foram divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Norte capixaba

Adolescente é apreendido por atirar em mototaxista em Sooretama

Publicado em 11/06/2026 às 18:40

Um adolescente de 16 anos, suspeito de atirar contra um mototaxista em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi apreendido nesta quarta-feira (10). O jovem será encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases Norte) em cumprimento a um mandado de internação provisória expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares.


Segundo a investigação policial, o crime ocorreu em abril, quando a vítima, um mototaxista de 51 anos, aceitou realizar uma corrida para o adolescente até Sooretama. Ao chegar ao destino, o jovem anunciou o assalto com o auxílio de um comparsa que já o aguardava. O mototaxista foi baleado no tórax, mas sobreviveu.


De acordo com a Polícia Militar, o jovem portava porções de crack e cocaína no momento da apreensão. O nome dele não foi divulgado conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

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Enzo Teixeira

/ [email protected]
Enzo Teixeira
Crime em Jardim Camburi

Homem é detido durante buscas por suspeitos de sequestro em Vitória

Publicado em 11/06/2026 às 18:19
Homem de 25 anos foi detido durante buscas por suspeitos de levarem motorista de carro de luxo em Vitória
Buscas foram feitas em área de mata na Serra
 Álvaro Guaresqui

Um homem de 25 anos foi detido em Jardim Carapina, na Serra, durante buscas pelos suspeitos de renderem o motorista de um Porsche em Jardim Camburi, em Vitória. A Polícia Civil ainda apura se há relação do suspeito com o sequestro ocorrido na manhã desta quinta-feira (11).


Na ação policial, foram apreendidas duas armas, sendo uma pistola calibre 9mm equipada com mira laser e dispositivo de conversão para disparo automático e uma pistola calibre .380, além de três carregadores, munições e cinco aparelhos celulares.


A vítima do sequestro, que se identificou à polícia como investidor, foi localizada uma hora após o crime, e contou ter sido obrigada a transferir R$ 15 mil em criptomoedas para os criminosos.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Grande Vitória

Adolescente é morto a tiros em Central Carapina na Serra

Publicado em 11/06/2026 às 16:23
Adolescente de 17 anos é morto em Central Carapina, na Serra
Adolescente de 17 anos é morto em Central Carapina, na Serra Leitor | A Gazeta

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros em Central Carapina, na Serra, na manhã desta quinta-feira (11). A Polícia Militar foi acionada após receber a denúncia de tiros disparados na região, mas, quando a equipe chegou ao local, só encontrou o corpo. A identidade da vítima não foi divulgada. 


O caso é investigado pela Polícia Civil, mas ainda não há mais informações sobre o crime nem localização de suspeitos.

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Disque-denúncia

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Violência

Homem joga gasolina e ateia fogo em outro durante discussão em Itarana

Publicado em 11/06/2026 às 12:10

Atualização

11/06/2026

Após a publicação da reportagem, a Polícia Científica informou que a vítima morreu. Veja mais detalhes aqui

Um homem de 37 anos sofreu queimaduras graves após ter gasolina jogada sobre o corpo e ser incendiado na localidade de Itaraninha, em Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (10). De acordo com o delegado Renan Alves, da Delegacia de Itarana, o principal suspeito do crime é um homem de 28 anos, que fugiu após o ataque. 


De acordo com a Polícia Militar, a vítima, o suspeito e uma mulher mantinham uma relação em trisal – relacionamento amoroso que envolve três pessoas.


Segundo informações preliminares da investigação, os envolvidos estavam em uma residência quando iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, o suspeito teria jogado gasolina na vítima e, em seguida, ateado fogo. Após o crime, ele fugiu do local em uma moto.


Ainda de acordo com a Polícia Militar, moradores da região conseguiram socorrer a vítima antes da chegada das equipes de emergência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem do lado de fora da residência, deitado sobre uma manta e com queimaduras em grande parte do corpo.


Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital São Braz. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente.


A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Itarana. Até o momento, a motivação do crime não foi esclarecida e o suspeito ainda não havia sido localizado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carro tomba após colisão com ambulância na Reta da Penha em Vitória

Publicado em 11/06/2026 às 11:55

Uma Jeep Renegade tombou após colidir com uma ambulância na manhã desta quinta-feira (11), na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), no bairro Santa Lúcia, em Vitória.


Segundo apuração do repórter-fotográfico de A Gazeta, Fernando Madeira, o motorista da ambulância relatou que seguia no sentido Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) quando a condutora do carro saiu da rua que dá acesso ao Masterplace Mall para acessar a avenida.

De acordo com o motorista, a mulher não ouviu a sirene da ambulância e acessou o cruzamento, já que o semáforo estava aberto para ela. Com isso, os veículos acabaram colidindo.


Os dois motoristas não se feriram. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o paciente foi levado por uma outra ambulância para a unidade de saúde de destino. Os veículos já foram retirados da via e os condutores orientados a registrar boletim de ocorrência.


O trânsito segue fluindo normalmente nos dois sentidos da avenida após o acidente.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em área de pasto

Bombeiros levam 10h para combater incêndio em morro de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 11/06/2026 às 11:42

Um incêndio atingiu uma área de pasto no Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe levou mais de 10 horas para controlar as chamas.


De diversos bairros da cidade era possível ver o fogo consumindo a vegetação no morro. As causas do incêndio não foram identificadas. Segundo os Bombeiros, a área atingida era extensa, mas havia poucas chamas próximas às casas.


Com uma caminhonete equipada para esse tipo de ocorrência, além de abafadores e bombas costais, os bombeiros conseguiram controlar a situação somente durante a noite, por volta das 20h. O relevo da região e o vento foram fatores, segundo o Corpo de Bombeiros, que dificultaram o trabalho. 

Bombeiros levam 10h para conter incêndio em morro de Cachoeiro de Itapemirim
Bombeiros só conseguiram conter incêndio no Morro das Andorinhas à noite Redes sociais
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tragédia na rodovia

Ciclista de 14 anos morre atropelado por carreta na BR 101 em São Mateus

Publicado em 11/06/2026 às 11:00
Guilherme Brito Neves Ferreira morreu após ser atingido por uma carreta na BR-101, em São Mateus
Guilherme Brito Neves Ferreira morreu após ser atingido por uma carreta  Acervo familiar

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (10). A vítima estava de bicicleta e foi identificada como Guilherme Brito Neves Ferreira.


Uma testemunha contou à repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, que Guilherme seguia pelo acostamento da rodovia acompanhado de outra ciclista. O adolescente foi atingido pela carreta no momento em que tentava ultrapassar a jovem.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta não foi encontrado no local do acidente. 


A Polícia Científica foi acionada por volta de 18h50 para a remoção do corpo, que foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de  Linhares. O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Primeiro de Maio

Jovem é agredida e torturada durante horas pelo marido em Vila Velha

Publicado em 11/06/2026 às 10:53
Mulher é agredida pelo marido em Vila Velha
Mulher é agredida pelo marido em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

Uma jovem de 22 anos relatou ter sido agredida pelo marido, de 35 anos, durante cerca de sete horas no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Segundo a vítima, as agressões começaram por volta das 20h de quarta-feira (10) e só terminaram quando a Polícia Militar chegou ao local, por volta das 3h desta quinta-feira (11).


De acordo com a mulher, ela foi atacada com socos, chutes e mordidas. O suspeito também teria utilizado uma chave de fenda e um pedaço de madeira para agredi-la.


Vizinhos ouviram os gritos de socorro e acionaram a Polícia Militar. Segundo a corporação, a vítima foi encontrada chorando e desesperada, acompanhada da filha do casal, de apenas um ano.


Ainda conforme a PM, ao perceber a chegada dos militares, o homem fugiu pulando o muro que liga a residência a um imóvel vizinho. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado.


De acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus), o suspeito possui passagens pelo sistema prisional desde 2011 por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por crime previsto na Lei Maria da Penha. Ele recebeu alvará de soltura em janeiro deste ano.


A Polícia Civil informou que a vítima foi conduzida à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha onde solicitou a Medida Protetiva de Urgência (MPU) e representou criminalmente contra o suspeito. O caso seguirá sob investigação da  Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Furto de energia

Operação remove mais de 60 'gatos' de energia em bairro de Cariacica

Publicado em 11/06/2026 às 10:47
Polícia Militar combate furto de energia em Cariacica
Polícia Militar combate furto de energia em Cariacica Divulgação | PCES

Uma operação da Polícia Cívil, com apoio da distribuidora de energia EDP e a Polícia Militar, identificou 69 ligações clandestinas de energia elétrica, popularmente conhecida como "gatos", no bairro Nova Valverde, em Cariacica, na quarta-feira (10). Não houve detidos. 


As fiscalizações foram concentradas na Rua São Jorge, Rua dos Pessegueiros e Rua dos Cravos. Segundo a Polícia Civil, 40 ligações irregulares atendiam duas residências cada, 21 abasteciam uma residência e oito forneciam energia para três moradias.


A ação combate o furto de energia elétrica, prática que oferece riscos a população e configura-se como crime previsto na legislação brasileira.  

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
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Tragédia na rodovia

Adolescente morre em acidente entre motoneta e carro em São Mateus

Publicado em 11/06/2026 às 10:31
Acidente aconteceu no km 28 da BR 381, na zona rural da cidade
Samuel Modesto Silva conduzia a motoneta que foi atingida por um Fiat Palio Acervo familiar

Um adolescente de 13 anos morreu após um acidente envolvendo a motoneta que conduzia e um Fiat Palio no km 28 da BR 381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, o carro colidiu de frente com a motoneta de Samuel Modesto Silva.


Conforme apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, o adolescente morava próximo ao local do acidente. Ele teria tentado atravessar a rodovia quando foi atingido pelo veículo. Moradores da região relataram que havia um ônibus quebrado parado às margens da pista, o que pode ter prejudicado a visibilidade no trecho.


Uma testemunha informou que o motorista do carro permaneceu no local após a colisão, mas deixou a área depois da chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

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