TJES mantém prisão de ex-subsecretário investigado por fraude em contrato

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) negou um pedido de habeas corpus e manteve a prisão preventiva de Francyberg Mota Ribeiro, ex-subsecretário de Obras de São Mateus. Ele foi um dos alvos da Operação Desbaste, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em maio deste ano para apurar um suposto esquema de fraudes em contratos públicos, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro no município do Norte do Estado.





A decisão é da desembargadora Rachel Durão Correia Lima e foi oficialmente publicada nesta quinta-feira (11). Ao analisar o pedido da defesa, a magistrada concluiu que permanecem os requisitos que justificaram a prisão decretada pela 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra.





Representante do ex-subsecretário, o advogado Wanderson Omar Simon informa que consultaria a família do investigado sobre possível posicionamento acerca do caso. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





A investigação é a mesma revelada pela Operação Desbaste, que apontou a existência de uma suposta organização criminosa estruturada dentro da administração municipal de São Mateus, envolvendo agentes públicos, empresários e intermediários financeiros.





Segundo a Polícia Federal, o grupo teria atuado entre 2021 e 2025 em um esquema de direcionamento de contratos, pagamento de vantagens indevidas e movimentação de recursos por meio de terceiros para ocultar a origem do dinheiro.