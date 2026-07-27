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Veja imagens

Carro atinge poste e cai em valeta na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha

Publicado em

27 jul 2026 às 08:17
Acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, chama a atenção
Acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, chama a atenção Viviane Lopes

Um carro modelo Chevrolet Celta bateu em um poste de iluminação pública e caiu na valeta do canteiro central da Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Novo México, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (27). O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.


Conforme apuração da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, ainda não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. Equipes da Polícia Militar atenderam à ocorrência, e meia pista precisou ser interditada, provocando lentidão no trânsito na região. 


A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros e à EDP, a respeito do poste. Este texto será atualizado assim que houver retorno. Abaixo, confira imagens do acidente.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
De várias cidades

Mega-Sena: cinco apostas do ES quase levam o prêmio milionário

Publicado em 26/07/2026 às 14:41

Cinco apostas realizadas no Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena do Concurso 3036, sorteado neste domingo (26), e vão levar R$ 28.109,79 cada uma. 


Os sortudos que acertaram as cinco dezenas são de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, São Mateus e Vila Velha. Todas as apostas foram simples. 


As seis dezenas sorteadas foram: 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50. O prêmio máximo ficou acumulado e pode chegar a R$ 78 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (28).

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Transtorno

Fogo em poste deixa UPAs sem internet em Cachoeiro e impede remoção de pacientes

Publicado em 26/07/2026 às 13:52

Um incêndio em um poste afetou o fornecimento de internet da Central de Regulação de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e afetou a transferência de pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para hospitais na manhã deste domingo (26). O incêndio ocorreu na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado.


De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, a falha na comunicação ocorre devido aos danos causados à rede de fibra ótica utilizada para informar a Central de Regulação sobre a necessidade de leitos. A administração municipal informou que acompanha os trabalhos para restabelecer o serviço o mais rápido possível.


O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 6h30. A equipe foi ao local e realizou o combate às chamas. Ninguém ficou ferido. 


A EDP explicou que o fogo começou na caixa de passagem do semáforo, estrutura de responsabilidade da prefeitura. As chamas atingiram a rede de empresas de telecomunicação, mas não causaram impactos na rede elétrica nem interromperam o fornecimento de energia elétrica na região.

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Fogo em poste deixa UPA sem internet para remoção de pacientes em Cachoeiro Montagem | Redes sociais

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Mimoso do Sul

Grávida morre e seis ficam feridos em acidente entre três carros na BR 101

Publicado em 25/07/2026 às 11:46
Aline Xavier Rodrigues, de 29 anos
Aline Xavier Rodrigues, de 29 anos Redes sociais

Uma grávida de 29 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros no km 446 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (24). A vítima foi identificada por familiares como Aline Xavier Rodrigues e morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h40 e envolveu um Fiat Uno, um Renault Kwid e um Volkswagen Nivus.


A PRF informou que, conforme apuração local, Aline estava grávida de seis meses e era passageira do Fiat Uno. De acordo com familiares, ela e viajava com o marido e a filha de 2 anos. A família seguia para casa, no distrito de São José das Torres, quando ocorreu a batida. Segundo a Polícia Científica, o corpo de Aline foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.


O marido e a criança foram socorridos para hospitais em Cachoeiro de Itapemirim. Os demais envolvidos também foram encaminhados para unidades de saúde da região, segundo a PRF. 


O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba informou que foram mobilizados guincho, veículo de inspeção, ambulâncias da concessionária e equipes do Samu para o atendimento da ocorrência. Durante o atendimento, o trânsito no trecho funcionou no sistema de pare e siga e foi totalmente liberado às 22h31.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Após discussão

Homem é preso após enforcar e tentar esfaquear a esposa em Vila Velha

Publicado em 24/07/2026 às 21:25

Um homem, de 37 anos, foi preso após tentar esfaquear a esposa dentro de casa, em Vila Velha. Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito tentou atacá-la com uma faca, a enforcou e proferiu xingamentos durante uma discussão na tarde de sexta-feira (24).


A mulher conseguiu fugir antes que fosse atingida pelo objeto. Ela se refugiou na casa de uma amiga, de onde chamou a corporação. No local, a equipe identificou lesões no pescoço e, depois de buscas, encontrou o homem. 


A mulher conseguiu fugir antes de ser atingida pelo objeto e se refugiou na casa de uma amiga, de onde acionou a Polícia Militar. No local, os militares constataram lesões no pescoço da vítima e, após buscas na região, localizaram o suspeito.


A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. 


Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambas cometidas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte capixaba

Linhares inaugura Centro Integrado para reforçar segurança pública

Publicado em 24/07/2026 às 18:57
Novo Centro Integrado de Comando e Controle reforça segurança de Linhares Prefeitura de Linhares/Divulgação

Linhares, no Norte do Espírito Santo, inaugurou nesta sexta-feira (24) o novo Centro Integrado de Comando e Controle. A estrutura recebeu investimento de R$ 10 milhões e foi criada para integrar os órgãos municipais de segurança e agilizar o atendimento às ocorrências.


O centro passa a concentrar o sistema de videomonitoramento da cidade, a Guarda Civil Municipal (GCM), o Departamento Municipal de Trânsito (Detro) e a Central de Atendimento 153.

As forças de segurança do município também receberam novos uniformes, equipamentos e viaturas que irão fortalecer as ações de patrulhamento, fiscalização e atendimento à população.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Ameaçou com canivete

Homem é preso ao agredir com socos a companheira em Vila Velha

Publicado em 24/07/2026 às 16:49
Viaturas da Polícia Civil, PC
Viaturas da Polícia Civil, PC Fernando Madeira

Um homem de 30 anos foi preso por agredir a companheira, de 29 anos, com socos nas costas em Vila Velha, na quinta-feira (23). Além da agressão, a vítima relatou à Polícia Militar ter sido ameaçada pelo suspeito com um canivete.


Os policiais constataram diversas escoriações na mulher, além do uniforme rasgado e cortes pelos braços. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por lesão corporal, ameaça, injúria e cárcere privado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Violência

Homem é morto a tiros em casa e criminosos fogem com TV em Nova Venécia

Publicado em 24/07/2026 às 12:13

Um homem foi assassinado dentro de casa no Assentamento 16 de Abril, zona rural de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, durante a madrugada de quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, após o crime, os suspeitos roubaram uma televisão da residência, fugiram de carro e ainda não foram localizados. A vítima não teve o nome e a idade divulgados.


A esposa da vítima relatou à Polícia Militar que o casal dormia quando foi acordado por barulhos na porta da casa, por volta das 2h. Em seguida, dois homens arrombaram o portão, invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra a porta do quarto. Quando o morador abriu a porta, foi atingido pelos tiros e morreu no local.


Ainda segundo a mulher, um dos suspeitos estava armado com uma espingarda calibre 12 e o outro com um revólver. Após o homicídio, a dupla roubou uma televisão e fugiu em um carro.


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, onde passou por necropsia antes de ser liberado para os familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.

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Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local.

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Adrielle Mariana

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Adrielle Mariana
Praia de Itaparica

Motociclista morre após bater em carro em Vila Velha

Publicado em 24/07/2026 às 11:03
Motocilista morre ao colidir com carro em Vila Velha
Motocilista morre ao colidir com carro em Vila Velha Leitor A Gazeta

Um motociclista, que não teve o nome e idade divulgados, morreu após bater em um carro na noite de quinta-feira (23), por volta das 21h35, em Praia de Itaparica, Vila VelhaSegundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a motorista do carro, de 40 anos, fazia uma conversão à esquerda para acessar a garagem de um condomínio quando houve a colisão com a motocicleta.


Ainda conforme a PM, os documentos dos veículos e dos condutores estavam regulares. A motorista realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo.


Ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento e foi liberada, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.


A Polícia Civil informou que a motorista permaneceu no local do acidente e que não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Fogo

Incêndio em área de pasto assusta moradores em Cachoeiro; veja vídeo

Publicado em 24/07/2026 às 09:55

Um incêndio em uma área de pasto assustou moradores do bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado porque as chamas se aproximaram de alguns imóveis da região.


O proprietário de uma área recreativa no local, Antônio Clemasco, contou como percebeu o incêndio. "Acordei por volta da meia-noite, vi um clarão e ouvi uns pipocos. Achei que fosse chuva. Quando percebi o que era, fui tirar o carro que estava estacionado na frente da casa", relatou.


Outro morador do bairro, o contador Edmar Rodrigues Ramos, registrou o incêndio em vídeo e contou que o susto foi grande entre os moradores. Segundo ele, assim que percebeu a gravidade da situação, acordou os vizinhos para alertá-los sobre o risco.


O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta da 1h10 e conseguiu controlar as chamas. A ocorrência foi encerrada por volta das 3h.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro de Fátima

Importante avenida da Serra passa por obra de revitalização e terá ciclovia

Publicado em 24/07/2026 às 09:19
Projeto da obra que inclui recapeamento, nova ciclovia, melhorias nas calçadas e reforço da sinalização
Projeto da obra que inclui recapeamento, nova ciclovia, melhorias nas calçadas e reforço da sinalização Divulgação | Prefeitura da Serra

A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, na Serra, passa por uma revitalização e construção de uma nova ciclovia. A intervenção, segundo a prefeitura, vai durar aproximadamente seis meses e o trânsito pode ser alterado em alguns trechos. 


O serviço, executado pela Secretaria de Obras (Seob), tem investimento de R$ 13 milhões. Entre os trabalhos previstos estão o recapeamento e a construção da ciclovia em aproximadamente dois quilômetros da via, além de melhorias nas calçadas e reforço da sinalização viária.


A ordem de serviço foi assinada na terça-feira (21). A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que as pistas estão reduzidas em alguns trechos, que estão sinalizados por placas. 


A secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, esclareceu uma dúvida da população: a preocupação com as retiradas das árvores do canteiro central.  "Nós não vamos retirar as árvores; são duas faixas de rolamento para ciclovias, uma para a esquerda, uma para a direita, e conseguimos deixar um canteiro no meio para as árvores, com iluminação."


Izabela explicou ainda que a avenida não será fechada totalmente e que haverá somente interdições parciais durante o período. 

A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, passa por revitalização
A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, passa por revitalização TV Gazeta

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio

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