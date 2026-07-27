Carro atinge poste e cai em valeta na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha

Um carro modelo Chevrolet Celta bateu em um poste de iluminação pública e caiu na valeta do canteiro central da Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Novo México, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (27). O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Conforme apuração da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, ainda não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. Equipes da Polícia Militar atenderam à ocorrência, e meia pista precisou ser interditada, provocando lentidão no trânsito na região.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros e à EDP, a respeito do poste. Este texto será atualizado assim que houver retorno. Abaixo, confira imagens do acidente.