Confira como será novo trajeto da BR 101 em obra entre Fundão e Ibiraçu no ES

As obras dos Contornos de Fundão e de Ibiraçu na BR 101 já começaram, com a promessa de entregar um novo traçado para esse trecho da rodovia nos próximos 30 meses.
Confira no vídeo da concessionária as mudanças previstas, incluindo a construção de novos percursos com viadutos, pontes, contornos em nível (sem cruzamento) e correções de traçado.
As imagens mostram, além das obras, os pontos de conexão dos novos trajetos com a rodovia existente e também entre os contornos. Além de acostamento lateral, a via ganha pistas duplas nos dois sentidos e iluminação central.
Com investimento total de R$ 372 milhões, os dois empreendimentos da Ecovias Capixaba somam 10,38 quilômetros de extensão, divididos entre dois trechos: o Contorno de Fundão, com obras iniciadas nesta semana; e o Contorno de Ibiraçu, com a primeira fase do projeto iniciado no mês passado.
O Contorno de Fundão terá 7,2 quilômetros, sendo construído entre os quilômetros 222,9 e 231,9 da BR 101 – cerca de 10 quilômetros de distância da praça de pedágio da Serra. A nova pista fará conexões com a rodovia existente nos quilômetros 227,6 e 231,9.
No quilômetro 223,4 será realizada uma adequação da rodovia atual, incluindo um retorno em nível, sem a necessidade de cruzamento. No quilômetro 221,8, será feita uma correção de traçado para adequar a via à duplicação.
Com investimento de R$ 247 milhões e previsão de gerar, aproximadamente, 1.700 empregos diretos e indiretos, o projeto contempla ainda nove Obras de Arte Especiais (OAEs).
Já o Contorno de Ibiraçu terá 3,18 quilômetros de extensão, entre os quilômetros 210,9 e 215 da BR 101, com investimento de R$ 125 milhões e geração de, aproximadamente, 900 empregos.
As principais obras serão realizadas no quilômetro 214,8, com retornos, viaduto e adequação de traçado; e no quilômetro 212, com mais retornos em desnível, garantindo entrada e saída da cidade. As mudanças seguem até o quilômetro 210, incluindo melhorias de traçados, além de mais acessos urbanos e retornos.
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