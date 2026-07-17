Confira como será novo trajeto da BR 101 em obra entre Fundão e Ibiraçu no ES

As obras dos Contornos de Fundão e de Ibiraçu na BR 101 já começaram, com a promessa de entregar um novo traçado para esse trecho da rodovia nos próximos 30 meses.





Confira no vídeo da concessionária as mudanças previstas, incluindo a construção de novos percursos com viadutos, pontes, contornos em nível (sem cruzamento) e correções de traçado.