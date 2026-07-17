Condenado por estupro de criança: Câmara acelera análise de cassação de vereador de Vitória

Condenado por estuprar uma criança, o vereador de Vitória Orlandino Rodrigues de Souza, o Baiano do Salão (Podemos), terá a denúncia que pode levar à cassação do seu mandato incluída na pauta da Câmara na segunda-feira (20). A leitura do pedido será na sessão ordinária realizada pela Casa.





A solicitação de abertura do processo contra o parlamentar, sentenciado pelos crimes de estupro e lesão corporal contra uma vítima de 5 anos, foi protocolado pela Presidência da Casa e encaminhado à Corregedoria-Geral após Baiano do Salão pegar uma pena de 31 anos e seis meses de prisão.





Como revelou a colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, os abusos e agressões contra a vítima ocorreram ao longo de um período de quatro meses, no ano de 2020.





Apesar da condenação, a Justiça permitiu que o vereador recorra em liberdade, sob a obrigatoriedade de utilizar tornozeleira eletrônica. O parlamentar também não foi afastado da função legislativa, para a qual se elegeu em 2024, com 2.171 votos.





Após a leitura do pedido durante a sessão, inicia-se a tramitação na Câmara, que acontecerá da seguinte maneira: