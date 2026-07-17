Caso escabroso de vereador condenado por estupro de criança força Câmara de Vitória a ativar a Corregedoria









Nos bastidores, já há unanimidade entre os membros da Casa para que ele perca o mandato.





Antes de um ofício com pedido de providências à presidência da Câmara ter sido protocolado, houve uma certa pressão para que o próprio Baiano do Salão renunciasse ao cargo.





Em reunião com os pares realizada na tarde de quinta-feira (16), porém, ele sinalizou apenas que poderia se afastar temporariamente, tirar uma licença por motivo de saúde, por exemplo.





De acordo com o que a coluna apurou, isso não foi o suficiente. Dessa forma, 17 dos 21 parlamentares protocolaram o pedido. Outros dois vão subscrever a peça. O presidente, Anderson Goggi (Republicanos), não pode fazê-lo devido à função que exerce.





CADÊ A CORREGEDORIA?





Agora, cabe à Corregedoria-Geral abrir formalmente o procedimento disciplinar. Ocorre que, apesar de haver um corregedor-geral, o órgão ainda nem foi instalado nesta legislatura, que se iniciou em 1º de janeiro.





Com um caso rumoroso, escabroso, batendo à porta, os vereadores devem se movimentar nos próximos dias para indicar os membros do colegiado.





Ao todo, são cinco, entre eles o corregedor-geral, Leonardo Monjardim (Novo). Os membros vão ser definidos de acordo com o tamanho das bancadas partidárias.





Via de regra, ocupar um assento na Corregedoria não é algo que os vereadores almejam.









Agora, porém, não há para onde correr. Vigiar os atos dos colegas é considerado uma espécie de incômodo.



