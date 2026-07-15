Do Café com Pólvora ao Véio da Havan: os acenos de Ricardo Ferraço à direita

Pré-candidato ao governo do Espírito Santo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida pela Presidência da República, num aceno claro ao PL estadual e aos eleitores bolsonaristas.





O governador Ricardo Ferraço (MDB), principal adversário de Pazolini, não chegou a tanto, mas fez mais de uma sinalização em direção a esse mesmo eleitorado.





Para citar exemplos recentes, no início do mês, Ricardo participou do "Café com Pólvora", promovido pelo Clube de Tiro de Vila Velha.





Já nesta quarta-feira (15), na mesma cidade, o governador apareceu ao lado do empresário Luciano Hang, conhecido como Véio da Havan (um tanto etarista esse apelido, mas o próprio Hang adotou a alcunha).





O Véio da Havan ainda não disse se vai ou não endossar a pré-candidatura de Flávio, mas esteve na linha de frente do bolsonarismo nos tempos do governo de Jair e tem a imagem bastante associada à direita brasileira.





A rigor, Ricardo fez uma visita institucional às obras da loja da Havan na Avenida Carlos Lindenberg. Não um ato eleitoral.





Mas fotos e vídeos registrados ao lado do empresário dono do empreendimento têm um peso simbólico.