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Copa do Mundo

Intervalo da final da Copa do Mundo terá meia hora, afirma jornal britânico

Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS serão atrações

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 16:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2026 às 16:09
Shakira e Burna Boy durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo
REUTERS/Kai Pfaffenbach

O intervalo entre o primeiro e o segundo tempo da final da Copa do Mundo 2026, marcada para o próximo domingo (19), deve durar cerca de 30 minutos, segundo o jornal britânico The Times.

Caso a informação se confirme, o intervalo da final ultrapassará os 15 minutos previstos pela própria Fifa no regulamento da Copa do Mundo. Procurada pela reportagem, a entidade não confirmou qual será o tempo total do intervalo.


Em nota publicada em seu site no dia 8 de julho e encaminhada à reportagem, a Federação Internacional de Futebol diz que a apresentação de Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS, entre outros artistas, que acontecerá no intervalo, durará 11 minutos.


Será a primeira vez que a Copa do Mundo terá uma apresentação entre o primeiro e o segundo tempo. O espetáculo será feito aos moldes do Super Bowl, nome dado à final da NFL (National Football League, a liga de futebol americano dos Estados Unidos), que tem o famoso "halftime show."


A final da Copa do Mundo será disputada no próximo domingo entre a Espanha, que eliminou na terça-feira (14) a seleção francesa, e o vencedor do jogo desta quarta (15) entre Argentina e Inglaterra.

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