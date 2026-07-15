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Renegociação

Feirão de endividados no interior do ES oferece desconto de até 100% nos juros

Ação do Banestes será realizada entre os dias 21 e 31 de julho em municípios das regiões Centro-Oeste e Noroeste, com condições especiais para clientes com débitos em atraso

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 17:40

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

15 jul 2026 às 17:40
Contas, orçamento familiar, família, planejamento familiar, finanças. casal, dívidas
Podem participar pessoas físicas com débitos de até R$ 500 mil e empresas com dívidas de até R$ 1 milhão.  Shutterstock

Clientes do Banestes que estão com dívidas em atraso terão uma nova oportunidade para regularizar a situação nas últimas semanas de julho. O Feirão Zera Dívida vai percorrer municípios das regiões Centro-Oeste e Noroeste do Espírito Santo entre os dias 21 e 31 de julho, oferecendo descontos de até 100% sobre juros de mora, multa e correção monetária, além de parcelamento em até 120 meses.


Na primeira semana, o mutirão passará por Colatina, Marilândia, Governador Lindenberg, Pancas e Baixo Guandu. Na semana seguinte, os atendimentos serão em Mantenópolis, Alto Rio Novo, Águia Branca, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Valério.


Podem participar pessoas físicas com dívidas de até R$ 500 mil e pessoas jurídicas com débitos de até R$ 1 milhão. Em ambos os casos, os contratos precisam estar com atraso superior a 60 dias, estejam eles judicializados ou não. Segundo o banco, os maiores descontos são concedidos aos clientes que optarem pelo pagamento à vista.


Entre os produtos que podem ser renegociados estão crédito pessoal, microcrédito, cheque especial, cartão de crédito, antecipação do Imposto de Renda e antecipação do 13º salário. Ficam de fora da ação os contratos de crédito imobiliário e do Pronampe, que exigem negociação específica.


A equipe do Banestes entrará em contato com os clientes aptos à renegociação para agendar o atendimento nas agências. Quem não for procurado também poderá solicitar a negociação pelo site do banco, preenchendo um formulário para receber retorno por telefone ou e-mail.

Confira o calendário do feirão

  • 21 de julho: Colatina e São Silvano

  • 22 de julho: Marilândia e Governador Lindenberg

  • 23 de julho: Pancas

  • 24 de julho: Baixo Guandu

  • 28 de julho: Mantenópolis e Alto Rio Novo

  • 29 de julho: Águia Branca e São Domingos do Norte

  • 30 de julho: São Gabriel da Palha

  • 31 de julho: Vila Valério

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