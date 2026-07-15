Feirão de endividados no interior do ES oferece desconto de até 100% nos juros

Clientes do Banestes que estão com dívidas em atraso terão uma nova oportunidade para regularizar a situação nas últimas semanas de julho. O Feirão Zera Dívida vai percorrer municípios das regiões Centro-Oeste e Noroeste do Espírito Santo entre os dias 21 e 31 de julho, oferecendo descontos de até 100% sobre juros de mora, multa e correção monetária, além de parcelamento em até 120 meses.





Na primeira semana, o mutirão passará por Colatina, Marilândia, Governador Lindenberg, Pancas e Baixo Guandu. Na semana seguinte, os atendimentos serão em Mantenópolis, Alto Rio Novo, Águia Branca, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Valério.





Podem participar pessoas físicas com dívidas de até R$ 500 mil e pessoas jurídicas com débitos de até R$ 1 milhão. Em ambos os casos, os contratos precisam estar com atraso superior a 60 dias, estejam eles judicializados ou não. Segundo o banco, os maiores descontos são concedidos aos clientes que optarem pelo pagamento à vista.





Entre os produtos que podem ser renegociados estão crédito pessoal, microcrédito, cheque especial, cartão de crédito, antecipação do Imposto de Renda e antecipação do 13º salário. Ficam de fora da ação os contratos de crédito imobiliário e do Pronampe, que exigem negociação específica.





A equipe do Banestes entrará em contato com os clientes aptos à renegociação para agendar o atendimento nas agências. Quem não for procurado também poderá solicitar a negociação pelo site do banco, preenchendo um formulário para receber retorno por telefone ou e-mail.