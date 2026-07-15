Espanhóis reclamam de ingressos para final; valores passam de R$ 37 mil

A classificação da Espanha na Copa do Mundo de 2026 provocou uma disparada nos preços dos ingressos para a grande final e gerou críticas entre os torcedores. O ingresso mais barato para a final da Copa custa R$ 37 mil no site oficial da Fifa. Na arquibancada mais próxima do gramado, o preço chega a R$ 167 mil.





No entanto, são poucos ingressos disponíveis e no site de revenda da Fifa os valores são ainda maiores: piso de R$ 40 mil e dependendo do setor no estádio. Alguns ingressos batem o valor de R$ 584 mil. Ainda é possível encontrar também entradas no setor de hospedagem, considerados VIPs neste caso o valor parte de R$ 288 mil.





A alta na demanda após a classificação da Espanha foi responsável pela forte valorização dos ingressos e gerou reclamações por parte dos torcedores. A logística para assistir a uma final de Copa ainda inclui passagens, alimentação e hospedagem que não estão inclusos no valor estratosférico dos bilhetes.





"O sonho de assistir ao seu país em uma final de Copa do Mundo não deveria exigir uma conta bancária de milionário. O futebol é para todos os torcedores, não apenas para os torcedores mais ricos", escreveu um torcedor espanhol no X.





A própria federação espanhola (RFEF) se manifestou através do presidente Rafael Louzán e criticou os altos valores.





"Os preços são como os de aviões; são dinâmicos, sobem e descem. É uma verdadeira pena. É algo que não se pode permitir. Há muitos torcedores espanhóis, de classe média e baixa, que fazem um esforço muito grande para estar aqui", disse Rafael Louzán, presidente da RFEF.