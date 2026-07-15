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Camila Menezes

Artigo de Opinião

É diretora da Empar Incorporadora
Camila Menezes

Desenvolvimento de Aracruz: onde todas essas pessoas vão morar?

A chegada da GWM acelera esse movimento e reforça a necessidade de planejamento integrado entre poder público, iniciativa privada e setor imobiliário
Camila Menezes
É diretora da Empar Incorporadora

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 17:40

Publicado em 

15 jul 2026 às 17:40

O litoral norte do Espírito Santo vive uma das maiores transformações econômicas de sua história. A chegada da fábrica da GWM a Aracruz, a consolidação do ParkLog como um dos principais empreendimentos logísticos do Estado, os investimentos em infraestrutura, a expansão da atividade portuária e a atração de novas empresas reposicionam a região como um dos principais polos de desenvolvimento do Brasil.


São bilhões de reais em investimentos, milhares de empregos e uma cadeia produtiva capaz de atrair trabalhadores, fornecedores e prestadores de serviços de diferentes partes do país. Diante desse cenário, uma pergunta precisa orientar o planejamento público, o olhar dos empresários e as decisões dos investidores: onde todas essas pessoas vão morar?


Só o anúncio da GWM pressupõe a criação de nove mil empregos diretos e, segundo estimativas da Findes, pelo menos outros nove mil indiretos. Isso significa milhares de famílias chegando ou se fixando definitivamente na região. E famílias não chegam sozinhas. 

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Ao contrário, trazem na “bagagem” uma série de demandas como a necessidade de moradia, escola, mobilidade, saúde, comércio, lazer e segurança. 


Uma montadora desse porte reorganiza o território ao seu redor. Empresas de autopeças, logística, transporte, tecnologia, alimentação, manutenção e diversos outros serviços tendem a acompanhar esse movimento, ampliando a pressão sobre a infraestrutura urbana.


No debate sobre desenvolvimento, costumamos priorizar estradas, portos, energia e qualificação profissional. Tudo isso é indispensável. Mas a habitação também é infraestrutura. Sem oferta de moradias planejadas, bairros organizados e acesso à mobilidade, saneamento e energia, aumentam os riscos de ocupação desordenada, deslocamentos longos e perda da qualidade de vida.


O litoral norte já vinha passando por um processo de transformação impulsionado por investimentos em logística e infraestrutura. A chegada da GWM acelera esse movimento e reforça a necessidade de planejamento integrado entre poder público, iniciativa privada e setor imobiliário.

Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo
Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo Leticia Orlandi

Mais do que discutir terrenos ou empreendimentos, este é o momento de decidir que cidade queremos construir. Áreas bem localizadas podem dar origem a bairros completos, com comércio, serviços, equipamentos públicos e espaços de convivência. 


Da mesma forma, é possível conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, aproveitando as características únicas do litoral norte para promover uma expansão urbana organizada e sustentável.


A valorização imobiliária será consequência natural desse novo ciclo. A tendência é que regiões mais próximas se valorizarem com o passar dos anos,  gerando mais demanda de moradia e comércio, e tornando o metro quadrado ainda mais competitivo. 


Essa valorização será crescente e precisa caminhar ao lado da responsabilidade. Oportunidades de investimento devem vir acompanhadas de infraestrutura, integração com a mobilidade regional e respeito ao meio ambiente. 


Se o litoral norte está preparado para receber grandes investimentos e se consolidar como um dos principais vetores de desenvolvimento do Espírito Santo, também precisa estar preparado para receber as pessoas que irão construir esse novo capítulo da sua história.

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