Desenvolvimento de Aracruz: onde todas essas pessoas vão morar?

O litoral norte do Espírito Santo vive uma das maiores transformações econômicas de sua história. A chegada da fábrica da GWM a Aracruz, a consolidação do ParkLog como um dos principais empreendimentos logísticos do Estado, os investimentos em infraestrutura, a expansão da atividade portuária e a atração de novas empresas reposicionam a região como um dos principais polos de desenvolvimento do Brasil.





São bilhões de reais em investimentos, milhares de empregos e uma cadeia produtiva capaz de atrair trabalhadores, fornecedores e prestadores de serviços de diferentes partes do país. Diante desse cenário, uma pergunta precisa orientar o planejamento público, o olhar dos empresários e as decisões dos investidores: onde todas essas pessoas vão morar?





Só o anúncio da GWM pressupõe a criação de nove mil empregos diretos e, segundo estimativas da Findes, pelo menos outros nove mil indiretos. Isso significa milhares de famílias chegando ou se fixando definitivamente na região. E famílias não chegam sozinhas.