Desenvolvimento de Aracruz: onde todas essas pessoas vão morar?

O litoral norte do Espírito Santo vive uma das maiores transformações econômicas de sua história. A chegada da fábrica da GWM a Aracruz, a consolidação do ParkLog como um dos principais empreendimentos logísticos do Estado, os investimentos em infraestrutura, a expansão da atividade portuária e a atração de novas empresas reposicionam a região como um dos principais polos de desenvolvimento do Brasil.
São bilhões de reais em investimentos, milhares de empregos e uma cadeia produtiva capaz de atrair trabalhadores, fornecedores e prestadores de serviços de diferentes partes do país. Diante desse cenário, uma pergunta precisa orientar o planejamento público, o olhar dos empresários e as decisões dos investidores: onde todas essas pessoas vão morar?
Só o anúncio da GWM pressupõe a criação de nove mil empregos diretos e, segundo estimativas da Findes, pelo menos outros nove mil indiretos. Isso significa milhares de famílias chegando ou se fixando definitivamente na região. E famílias não chegam sozinhas.
Ao contrário, trazem na “bagagem” uma série de demandas como a necessidade de moradia, escola, mobilidade, saúde, comércio, lazer e segurança.
Uma montadora desse porte reorganiza o território ao seu redor. Empresas de autopeças, logística, transporte, tecnologia, alimentação, manutenção e diversos outros serviços tendem a acompanhar esse movimento, ampliando a pressão sobre a infraestrutura urbana.
No debate sobre desenvolvimento, costumamos priorizar estradas, portos, energia e qualificação profissional. Tudo isso é indispensável. Mas a habitação também é infraestrutura. Sem oferta de moradias planejadas, bairros organizados e acesso à mobilidade, saneamento e energia, aumentam os riscos de ocupação desordenada, deslocamentos longos e perda da qualidade de vida.
O litoral norte já vinha passando por um processo de transformação impulsionado por investimentos em logística e infraestrutura. A chegada da GWM acelera esse movimento e reforça a necessidade de planejamento integrado entre poder público, iniciativa privada e setor imobiliário.
Mais do que discutir terrenos ou empreendimentos, este é o momento de decidir que cidade queremos construir. Áreas bem localizadas podem dar origem a bairros completos, com comércio, serviços, equipamentos públicos e espaços de convivência.
Da mesma forma, é possível conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, aproveitando as características únicas do litoral norte para promover uma expansão urbana organizada e sustentável.
A valorização imobiliária será consequência natural desse novo ciclo. A tendência é que regiões mais próximas se valorizarem com o passar dos anos, gerando mais demanda de moradia e comércio, e tornando o metro quadrado ainda mais competitivo.
Essa valorização será crescente e precisa caminhar ao lado da responsabilidade. Oportunidades de investimento devem vir acompanhadas de infraestrutura, integração com a mobilidade regional e respeito ao meio ambiente.
Se o litoral norte está preparado para receber grandes investimentos e se consolidar como um dos principais vetores de desenvolvimento do Espírito Santo, também precisa estar preparado para receber as pessoas que irão construir esse novo capítulo da sua história.