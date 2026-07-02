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Renata Rasseli

Veja como foi o lançamento da pedra fundamental da fábrica da GWM em Aracruz

Autoridades, empresários e convidados participaram do evento nesta terça-feira (30)

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

02 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Xiangjun Meng e Ricardo Ferraço
O CPO da empresa Xiangjun Meng e o governador do ES Ricardo Ferraço: no lançamento da pedra fundamental da GWM, em Aracruz.  Cacá Lima
Autoridades, empresários e demais convidados participaram nesta terça-feira (30), do lançamento da pedra fundamental da fábrica da GWM em Aracruz. O evento, que marca uma nova etapa para a indústria automotiva no Espírito Santo, contou com a presença do Chief Product Officer (CPO) da GWM Global, Xiangjun Meng.

A NOVA ES – Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo atuou ao longo do processo na promoção comercial do Estado, na organização de informações estratégicas e na interlocução institucional necessária para apoiar a avaliação do investimento e dar previsibilidade à tomada de decisão da empresa.

“A missão da NOVA ES é atrair investimentos produtivos e promover comercialmente o Espírito Santo. Em projetos dessa complexidade, isso significa transformar as vantagens competitivas do Estado em informação qualificada, coordenar interlocuções institucionais e apoiar o investidor com previsibilidade, confiança e visão de longo prazo", afirma a diretora-presidente, Patrícia Gouvêa.

Aniversário

Camila e Pedro e suas duas filhas, Bianca ( aniversariante ) e Pietra.
Camila Coser Guignone e Pedro Benevides celebraram o aniversário da filha Bianca, no sábado (27), no Barro Vermelho, com a primogênita Pietra. Márcia Monteiro

Atividades gratuitas

Criatividade na Casa do Governador

Oficinas de confecção de mandalas e de encadernação para sketchbook estão entre as atividades gratuitas que o projeto "Experimentações no Parque" promove em julho, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O calendário do mês também inclui o terceiro encontro do grupo de pesquisa da Escola Viva de Artes (EVA). No dia 5 de julho, domingo, às 10h30, será realizada a oficina “Confecção de mandalas”, ministrada pela educadora Julia Garcia. Os participantes irão confeccionar mandalas usando palitos de churrasco e fios coloridos para criar tramas geométricas. A ideia é tornar a prática uma experiência relaxante que estimula a concentração e a expressão criativa. São 20 vagas para maiores de 12 anos.

Em Cariacica

Luciana Almeida e a vice-prefeita Shymenne de Castro nas comemorações dos 136 anos de Cariacica
Luciana Almeida e a vice-prefeita Shymenne de Castro nas comemorações dos 136 anos de Cariacica Yuri Brian

Curso de risotos

O chef Juarez Campos realiza nova edição do seu tradicional Curso de Risotos, na terça-feira (07), às 20h, na Casa do Chef. 

Loja Vazia

Luzia Toledo vai receber amigas para reunir doações para a Loja Vazia, na segunda-feira (06), às 18h, no Shopping Vitória. 

Lançamento de livro 


A bailarina, professora, educadora física, neuropsicopedagoga e psicomotricista Lu Braga lança o livro “Coordenando-se Sênior” no sábado (04), na Escola CriDança, a partir das 16h. A metodologia “Coordenando-se” aposta na associação de figuras, cores e partes do corpo para a realização de atividades que trabalham coordenação motora, memória, lateralidade, concentração, conscientização das partes do corpo, agilidade, ritmo, criatividade, socialização e trabalho em equipe. O livro com 112 páginas está disponível para venda no site https://coordenandose.com.br/produto/livro-coordenando-se-senior/.

Na Serra

Jaqueline Bertranda, Leonelle Lamas, Alline Zanoni Batista e Schirley Zamprogno
A presidente da Associação dos Empresários da Serra (Ases), Leonelle Lamas, recebeu a superintendente interina do Sebrae/ES, Alline Zanoni Batista, para uma visita de boas-vindas na sede da entidade. O encontro reforçou o diálogo entre as instituições e marcou um momento simbólico para a liderança feminina no Espírito Santo: Alline é a primeira mulher a assumir a superintendência do Sebrae/ES, assim como Leonelle foi a primeira mulher a presidir a Ases. Divulgação

Prêmio de Jornalismo

Inscrições abertas 

Estão abertas, de 1º de julho a 12 de outubro, as inscrições para o 19º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC), promovido pelo Sistema OCB/ES. As inscrições podem ser realizadas pelo site premiodejornalismo.coop.br. A premiação é voltada a jornalistas, cinegrafistas, fotojornalistas e estudantes de jornalismo do Espírito Santo. Ao todo, serão distribuídos R$ 131 mil em prêmios, que variam entre R$ 4,5 mil e R$ 10,5 mil por trabalho vencedor. A edição deste ano contempla oito categorias: Cinegrafia, Fotojornalismo, Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo, Webjornalismo, Estudante e Voto Popular. 

Arquitetura

Eduardo Pasquinelli, Vice-Presidente de Mercado e Trabalho da entidade , o presidente da Asbea-ES, Heliomar Venâncio, e Rita Tristão
Eduardo Pasquinelli, Vice-Presidente de Mercado e Trabalho da entidade , o presidente da Asbea-ES, Heliomar Venâncio, e Rita Tristão: na eleição da nova diretoria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Espírito Santo.  Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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