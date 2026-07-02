Veja como foi o lançamento da pedra fundamental da fábrica da GWM em Aracruz

Autoridades, empresários e demais convidados participaram nesta terça-feira (30), do lançamento da pedra fundamental da fábrica da GWM em Aracruz. O evento, que marca uma nova etapa para a indústria automotiva no Espírito Santo, contou com a presença do Chief Product Officer (CPO) da GWM Global, Xiangjun Meng.





A NOVA ES – Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo atuou ao longo do processo na promoção comercial do Estado, na organização de informações estratégicas e na interlocução institucional necessária para apoiar a avaliação do investimento e dar previsibilidade à tomada de decisão da empresa.





“A missão da NOVA ES é atrair investimentos produtivos e promover comercialmente o Espírito Santo. Em projetos dessa complexidade, isso significa transformar as vantagens competitivas do Estado em informação qualificada, coordenar interlocuções institucionais e apoiar o investidor com previsibilidade, confiança e visão de longo prazo", afirma a diretora-presidente, Patrícia Gouvêa.