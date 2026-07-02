Veja como foi o lançamento da pedra fundamental da fábrica da GWM em Aracruz

Aniversário
Atividades gratuitas
Criatividade na Casa do Governador
Em Cariacica
Curso de risotos
O chef Juarez Campos realiza nova edição do seu tradicional Curso de Risotos, na terça-feira (07), às 20h, na Casa do Chef.
Loja Vazia
Luzia Toledo vai receber amigas para reunir doações para a Loja Vazia, na segunda-feira (06), às 18h, no Shopping Vitória.
Lançamento de livro
A bailarina, professora, educadora física, neuropsicopedagoga e psicomotricista Lu Braga lança o livro “Coordenando-se Sênior” no sábado (04), na Escola CriDança, a partir das 16h. A metodologia “Coordenando-se” aposta na associação de figuras, cores e partes do corpo para a realização de atividades que trabalham coordenação motora, memória, lateralidade, concentração, conscientização das partes do corpo, agilidade, ritmo, criatividade, socialização e trabalho em equipe. O livro com 112 páginas está disponível para venda no site https://coordenandose.com.br/produto/livro-coordenando-se-senior/.
Na Serra
Prêmio de Jornalismo
Inscrições abertas
Estão abertas, de 1º de julho a 12 de outubro, as inscrições para o 19º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC), promovido pelo Sistema OCB/ES. As inscrições podem ser realizadas pelo site premiodejornalismo.coop.br. A premiação é voltada a jornalistas, cinegrafistas, fotojornalistas e estudantes de jornalismo do Espírito Santo. Ao todo, serão distribuídos R$ 131 mil em prêmios, que variam entre R$ 4,5 mil e R$ 10,5 mil por trabalho vencedor. A edição deste ano contempla oito categorias: Cinegrafia, Fotojornalismo, Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo, Webjornalismo, Estudante e Voto Popular.
Arquitetura
Veja Também