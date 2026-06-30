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Renata Rasseli

Márcio Brotto e Ana Paula Gimenes celebram Bodas de Prata em Portugal com convidados do ES

A celebração foi no Mosteiro dos Jerônimos, seguida de recepção no Vandelli Botanical Garden

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

30 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Márcio Brotto e Ana Paula Gimenes
Márcio Brotto e Ana Paula Gimenes: celebrando 25 anos de união no Mosteiro dos Jerônimos e recepção no Vandelli Botanical Garden, em Lisboa.  Rafael Zambe

Sob um dia lindo e ensolarado em Lisboa, Márcio Brotto e Ana Paula Gimenes celebraram Bodas de Prata, com a presença dos filhos Maria e Felipe, da família e amigos capixabas, na sexta-feira (26), em Lisboa, Portugal. A celebração, muito emocionante,  foi no Mosteiro dos Jerônimos, seguida de recepção no Vandelli Botanical Garden. Os convidados foram recebidos com música ao vivo, estações de bebida e comida e pista de dança com DJ. Veja as fotos de Rafael Zambe. 

Aniversário

Roberta Epichin e Rounilo Furlani, com as filhas Isadora e Sofia
Elaine Scalzer completou 50 anos de idade com festão do Le Buffet Lounge no último fim de semana. A aniversariante estava lindíssima em um vestido da Vesti i Due, feito com pedrarias importadas aplicadas à mão. Entre os convidados, Luciano e Marina Rezende, e o médico Danilo Pianca. Na foto, Roberta Epichin e Rounilo Furlani, com as filhas Isadora e Sofia. Camilla Baptistin

Homenagem

Bruno Beber Machado e sua esposa Marina Hubner Freitas dos Santos Silva Texto alternativo Sem texto alternativo Créditos da imagem Sem créditos Nome Bruno Beber Machado e sua esposa Marina Hubner Freitas dos Santos Silva Texto alternativo
Bruno Beber Machado e sua esposa Marina Hubner Freitas dos Santos Silva  Divulgação

Honraria em Cachoeiro

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, recebeu a Comenda Newton Braga, uma das mais tradicionais homenagens concedidas pelo município de Cachoeiro de Itapemirim. Criada em 1989, a distinção é destinada a personalidades que conquistaram a admiração e a gratidão do povo cachoeirense, projetando o nome da cidade além de suas fronteiras. A comenda leva o nome do jornalista, poeta e idealizador do Dia de Cachoeiro, Newton Braga, figura marcante da história do município. Ao receber a honraria, Bruno passa a integrar um seleto grupo de lideranças reconhecidas por sua trajetória profissional e contribuição para o desenvolvimento da cidade e da região sul capixaba.

Prêmio

Cícero Nobre, Letícia Dalvi, Raphael Brotto, Raquel Nunes, Deisy Nespoli, Roger Valadares e Jeane Ruchdeschel
O Shopping Vitória foi premiado em duas categorias no Prêmio Abrasce 2026, o mais importante reconhecimento do setor de shopping centers no Brasil. A cerimônia foi realizada em São Paulo, durante as comemorações pelos 50 anos da associação. Na foto: Cícero Nobre, Letícia Dalvi, Raphael Brotto, Raquel Nunes, Deisy Nespoli, Roger Valadares e Jeane Ruchdeschel. Shopping Vitória/Divulgação

Avant Première da CASACOR

A CASACOR Espírito Santo desenha uma temporada histórica para celebrar seus 30 anos no Estado. A grife deu início à venda de ingressos e já atrai os olhares antes mesmo da mostra: no Shopping Vitória, a exposição "A Casaca", em cartaz até 7 de julho, exibe obras exclusivas feitas pelo elenco 2026 que serão leiloadas em benefício da Acacci e da ONG Vira-Lata Vira-Luxo. O ponto alto do pré-lançamento será no dia 14 de julho, na Avant Première voltada para convidados na orla de Camburi.


Corrida 


Quem ainda não garantiu o nome na GRAND 7K precisa correr: faltam apenas duas semanas para a corrida. O percurso de 7km no dia 12 de julho vai desafiar os atletas ao mesmo tempo em que revela as belezas de Vila Velha. A corrida vai da Praça do Ciclista ao estacionamento do Morro do Moreno. A organização vai sortear 50 pares de tênis Corre5, queridinho dos corredores. O agito esportivo funciona como contagem regressiva para a entrega do Taj Home Resort, em novembro desse ano.

Festa Junina

Júnior Nunes, José Luiz Nunes, Andressa Nunes e Davi Nunes, no Arraiá da Javé.
Júnior Nunes, José Luiz Nunes, Andressa Nunes e Davi Nunes, no Arraiá da Javé. Cloves Louzada

Prêmio nacional


A arquitetura capixaba estará conectada a uma das principais premiações do país na manhã desta terça-feira (30). Durante encontro promovido pela AsBEA/ES, no Sheraton Vitória Hotel, o coordenador de especificação da Saint-Gobain, Alexander da Silva Prevot, fará uma apresentação sobre o Prêmio Saint-Gobain AsBEA de Arquitetura. A palestra vai abordar o funcionamento da premiação, reconhecida por valorizar projetos inovadores, sustentáveis e de alto desempenho, além de esclarecer dúvidas sobre as categorias e critérios de participação. 


Showroom

Os empresários Eduardo Portugal e Jordan Rodrigues abriram as portas do 88 Showroom, novo espaço de representação de moda na Praia do Canto. O empreendimento chega ao mercado reunindo marcas como Shoulder, Lez a Lez, Água de Coco, Blueman e Oriba. A proposta é aproximar lojistas capixabas das principais tendências da temporada Alto Verão 2027.

Cultura

Equipe SESI Cultira Vanessa Silva, Carolina Boechat, Gisa madeira, Amanda Agostinho, Sandra Vasconcelos e Gabi Prado
Vanessa Silva, Carolina Boechat, Gisa Madeira, Amanda Agostinho, Sandra Vasconcelos e Gabi Prado: equipe Sesi Cultura, responsável por ampliar o acesso à cultura e colocar grandes atrações em circulação pelo Espírito Santo. Levi Mori

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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