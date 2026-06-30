Márcio Brotto e Ana Paula Gimenes celebram Bodas de Prata em Portugal com convidados do ES

Prêmio nacional





A arquitetura capixaba estará conectada a uma das principais premiações do país na manhã desta terça-feira (30). Durante encontro promovido pela AsBEA/ES, no Sheraton Vitória Hotel, o coordenador de especificação da Saint-Gobain, Alexander da Silva Prevot, fará uma apresentação sobre o Prêmio Saint-Gobain AsBEA de Arquitetura. A palestra vai abordar o funcionamento da premiação, reconhecida por valorizar projetos inovadores, sustentáveis e de alto desempenho, além de esclarecer dúvidas sobre as categorias e critérios de participação.





Showroom





Os empresários Eduardo Portugal e Jordan Rodrigues abriram as portas do 88 Showroom, novo espaço de representação de moda na Praia do Canto. O empreendimento chega ao mercado reunindo marcas como Shoulder, Lez a Lez, Água de Coco, Blueman e Oriba. A proposta é aproximar lojistas capixabas das principais tendências da temporada Alto Verão 2027.