Márcio Brotto e Ana Paula Gimenes celebram Bodas de Prata em Portugal com convidados do ES

Sob um dia lindo e ensolarado em Lisboa, Márcio Brotto e Ana Paula Gimenes celebraram Bodas de Prata, com a presença dos filhos Maria e Felipe, da família e amigos capixabas, na sexta-feira (26), em Lisboa, Portugal. A celebração, muito emocionante, foi no Mosteiro dos Jerônimos, seguida de recepção no Vandelli Botanical Garden. Os convidados foram recebidos com música ao vivo, estações de bebida e comida e pista de dança com DJ. Veja as fotos de Rafael Zambe.
Aniversário
Homenagem
Honraria em Cachoeiro
O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, recebeu a Comenda Newton Braga, uma das mais tradicionais homenagens concedidas pelo município de Cachoeiro de Itapemirim. Criada em 1989, a distinção é destinada a personalidades que conquistaram a admiração e a gratidão do povo cachoeirense, projetando o nome da cidade além de suas fronteiras. A comenda leva o nome do jornalista, poeta e idealizador do Dia de Cachoeiro, Newton Braga, figura marcante da história do município. Ao receber a honraria, Bruno passa a integrar um seleto grupo de lideranças reconhecidas por sua trajetória profissional e contribuição para o desenvolvimento da cidade e da região sul capixaba.
Prêmio
Avant Première da CASACOR
A CASACOR Espírito Santo desenha uma temporada histórica para celebrar seus 30 anos no Estado. A grife deu início à venda de ingressos e já atrai os olhares antes mesmo da mostra: no Shopping Vitória, a exposição "A Casaca", em cartaz até 7 de julho, exibe obras exclusivas feitas pelo elenco 2026 que serão leiloadas em benefício da Acacci e da ONG Vira-Lata Vira-Luxo. O ponto alto do pré-lançamento será no dia 14 de julho, na Avant Première voltada para convidados na orla de Camburi.
Corrida
Quem ainda não garantiu o nome na GRAND 7K precisa correr: faltam apenas duas semanas para a corrida. O percurso de 7km no dia 12 de julho vai desafiar os atletas ao mesmo tempo em que revela as belezas de Vila Velha. A corrida vai da Praça do Ciclista ao estacionamento do Morro do Moreno. A organização vai sortear 50 pares de tênis Corre5, queridinho dos corredores. O agito esportivo funciona como contagem regressiva para a entrega do Taj Home Resort, em novembro desse ano.
Festa Junina
Prêmio nacional
A arquitetura capixaba estará conectada a uma das principais premiações do país na manhã desta terça-feira (30). Durante encontro promovido pela AsBEA/ES, no Sheraton Vitória Hotel, o coordenador de especificação da Saint-Gobain, Alexander da Silva Prevot, fará uma apresentação sobre o Prêmio Saint-Gobain AsBEA de Arquitetura. A palestra vai abordar o funcionamento da premiação, reconhecida por valorizar projetos inovadores, sustentáveis e de alto desempenho, além de esclarecer dúvidas sobre as categorias e critérios de participação.
Showroom
Cultura
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