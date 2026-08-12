Renato Albani reage a comentários sobre anúncio de gravidez: “Não tem um parabéns”

O humorista capixaba Renato Albani anunciou que será pai pela primeira vez e, aparentemente, descobriu que a internet tinha outros planos para comemorar a novidade. Após a matéria do HZ sobre a gravidez repercutir nas redes sociais, Albani foi conferir os comentários dos leitores e, fiel ao estilo de humorista, aproveitou a enxurrada de piadas para fazer mais uma graça.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Albani aparece lendo algumas das mensagens deixadas na publicação sobre o anúncio feito por ele e pela esposa, a influenciadora e bailarina Juliana Fructuozo.
Entre os comentários, estavam frases como “só eu que não acho ele engraçado”, “já estou muito empolgado”, além de internautas brincando com a dimensão da notícia. “Aqui na minha cidade foi decretado feriado”, escreveu um seguidor. Outro entrou na brincadeira: “Aqui em Sotouro, no distrito de Cachoeiro, a gente fechou o comércio”.
E o humorista não deixou passar batido. Renato Albani ironizou a falta de mensagens de felicitações: “O pessoal fica puto. O povo não vale nada, cara. Não tem um parabéns”, disse, aos risos.
Anúncio da gravidez
Renato Albani e Juliana Fructuozo anunciaram a gravidez no domingo (8), Dia dos Pais. A notícia foi compartilhada nas redes sociais e recebeu mensagens de carinho de amigos, fãs e famosos.
A chegada do primeiro filho acontece às vésperas de o casal completar um ano de casamento. Desde a cerimônia, os dois compartilham momentos da vida pessoal e profissional com os seguidores.
A nova fase também chega em um momento de destaque na carreira do humorista. Recentemente, Albani reuniu mais de 15 mil pessoas no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para a gravação de um especial de comédia.