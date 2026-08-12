Renato Albani reage a comentários sobre anúncio de gravidez: “Não tem um parabéns”

O humorista capixaba Renato Albani anunciou que será pai pela primeira vez e, aparentemente, descobriu que a internet tinha outros planos para comemorar a novidade. Após a matéria do HZ sobre a gravidez repercutir nas redes sociais, Albani foi conferir os comentários dos leitores e, fiel ao estilo de humorista, aproveitou a enxurrada de piadas para fazer mais uma graça.





Em um vídeo publicado nas redes sociais, Albani aparece lendo algumas das mensagens deixadas na publicação sobre o anúncio feito por ele e pela esposa, a influenciadora e bailarina Juliana Fructuozo.





Entre os comentários, estavam frases como “só eu que não acho ele engraçado”, “já estou muito empolgado”, além de internautas brincando com a dimensão da notícia. “Aqui na minha cidade foi decretado feriado”, escreveu um seguidor. Outro entrou na brincadeira: “Aqui em Sotouro, no distrito de Cachoeiro, a gente fechou o comércio”.