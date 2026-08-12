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  • Renato Albani reage a comentários sobre anúncio de gravidez: “Não tem um parabéns”
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Renato Albani reage a comentários sobre anúncio de gravidez: “Não tem um parabéns”

Após anunciar que será pai pela primeira vez, o humorista reagiu aos comentários dos leitores do HZ e entrou na brincadeira
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 10:33

Renato Albani reagiu aos comentário na matéria de HZ
Renato Albani reagiu aos comentários na matéria de HZ Reprodução/Instagram/@renatoalbani

O humorista capixaba Renato Albani anunciou que será pai pela primeira vez e, aparentemente, descobriu que a internet tinha outros planos para comemorar a novidade. Após a matéria do HZ sobre a gravidez repercutir nas redes sociais, Albani foi conferir os comentários dos leitores e, fiel ao estilo de humorista, aproveitou a enxurrada de piadas para fazer mais uma graça.


Em um vídeo publicado nas redes sociais, Albani aparece lendo algumas das mensagens deixadas na publicação sobre o anúncio feito por ele e pela esposa, a influenciadora e bailarina Juliana Fructuozo.


Entre os comentários, estavam frases como “só eu que não acho ele engraçado”, “já estou muito empolgado”, além de internautas brincando com a dimensão da notícia. “Aqui na minha cidade foi decretado feriado”, escreveu um seguidor. Outro entrou na brincadeira: “Aqui em Sotouro, no distrito de Cachoeiro, a gente fechou o comércio”.

E o humorista não deixou passar batido. Renato Albani ironizou a falta de mensagens de felicitações: “O pessoal fica puto. O povo não vale nada, cara. Não tem um parabéns”, disse, aos risos. 

Assista ao vídeo abaixo

Anúncio da gravidez

Renato Albani e Juliana Fructuozo anunciaram a gravidez no domingo (8), Dia dos Pais. A notícia foi compartilhada nas redes sociais e recebeu mensagens de carinho de amigos, fãs e famosos.


A chegada do primeiro filho acontece às vésperas de o casal completar um ano de casamento. Desde a cerimônia, os dois compartilham momentos da vida pessoal e profissional com os seguidores.


A nova fase também chega em um momento de destaque na carreira do humorista. Recentemente, Albani reuniu mais de 15 mil pessoas no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para a gravação de um especial de comédia.

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