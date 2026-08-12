Três são presos em operação contra o tráfico de drogas em Cachoeiro

Dois homens e uma mulher foram presos na tarde de terça-feira (11), durante uma operação contra o tráfico de drogas em em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos pinos de cocaína, cerca de um quilo de maconha, parte em tabletes e parte já fracionada, além de um veículo.





Um dos homens presos possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele era monitorado pelo Serviço de Inteligência e foi abordado no bairro Independência.





Nos bairros Alto Amarelo e Bela Vista, os policiais localizaram drogas e materiais usados no tráfico e prenderam outro homem e uma mulher. Os três suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.





Segundo a Polícia Civil, os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e, após os procedimentos, encaminhados ao sistema prisional.