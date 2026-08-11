Ônibus bate em ponto e poste e deixa dois feridos na Serra

Um ônibus bateu em um ponto de ônibus e um poste na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Santa Luzia, na Serra, na madrugada desta terça-feira (11). Duas pessoas ficaram feridas, e moradores da região ficaram sem energia durante algumas após o acidente.





Segundo a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, o motorista teria perdido o controle do veículo devido à chuva.





As duas pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.





A EDP foi acionada e informou que enviou uma equipe técnica ao local para substituir o poste atingido. Por questões de segurança, o fornecimento de energia para clientes do entorno foi interrompido até a conclusão do serviço, no final da tarde. A quantidade de pessoas afetadas não foi informada.