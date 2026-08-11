Rapper Xamã cancela turnê que teria mais de 30 apresentações pelo Brasil

O cantor Xamã anunciou, nesta segunda-feira (10), que cancelou os mais de 30 shows previstos para a sua turnê deste ano, que passariam por 25 cidades do país.

Anunciada em fevereiro, a turnê teve um show gratuito em março, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e as apresentações seguiriam neste dia 15 de agosto, em João Pessoa, na Paraíba, e seguiriam por cidades como Brasília, Belo Horizonte, Sorocaba, Campinas e Londrina.

"Era um sonho realizar esse projeto e compartilhamos da frustração de não poder realizá-lo, mas, diante da necessidade de reorganização da produção, a decisão tornou-se necessária", afirmou a nota oficial do músico em suas redes sociais.

Os ingressos comprados já começaram a ser reembolsados nesta segunda, e o processo deve ser concluído em até sete dias. Para dúvidas, a organização recomenda acessar o site zig.fun/suporte.