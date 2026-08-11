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Música

Rapper Xamã cancela turnê que teria mais de 30 apresentações pelo Brasil

Os ingressos comprados já começaram a ser reembolsados nesta segunda (10)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 18:40

Cantor Xamã relembra período em que viveu nas ruas
O cantor Xamã. Foto: Reprodução/Instagram
O cantor Xamã anunciou, nesta segunda-feira (10), que cancelou os mais de 30 shows previstos para a sua turnê deste ano, que passariam por 25 cidades do país.
Anunciada em fevereiro, a turnê teve um show gratuito em março, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e as apresentações seguiriam neste dia 15 de agosto, em João Pessoa, na Paraíba, e seguiriam por cidades como Brasília, Belo Horizonte, Sorocaba, Campinas e Londrina.
"Era um sonho realizar esse projeto e compartilhamos da frustração de não poder realizá-lo, mas, diante da necessidade de reorganização da produção, a decisão tornou-se necessária", afirmou a nota oficial do músico em suas redes sociais.
Os ingressos comprados já começaram a ser reembolsados nesta segunda, e o processo deve ser concluído em até sete dias. Para dúvidas, a organização recomenda acessar o site zig.fun/suporte.
O rapper será um dos nomes a se apresentar no Rock in Rio deste ano, no Espaço Favela, em 6 de setembro.

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