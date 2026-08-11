Entenda o que é metástase, estágio avançado do câncer de próstata de Joe Biden

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está com câncer de próstata que se espalhou para além dos ossos e provoca fortes dores, afirmou seu filho, Hunter Biden, em entrevista à BBC. "O câncer se espalhou, metastatizou para os ossos e além", disse Hunter Biden.





Biden, 83 anos, revelou em maio de 2025, quatro meses após deixar a Casa Branca, que sofria de um câncer de próstata "agressivo", com metástases nos ossos.





"É muito doloroso e muito debilitante em muitos aspectos, mas ele continua aí (...) Ele acredita tanto neste país", disse Hunter. "É realmente difícil e realmente triste de ver."





A capacidade do câncer de se espalhar para diferentes partes do corpo é chamada de metástase e é a principal causa de mortalidade entre pacientes com a doença. De forma geral, essa disseminação pode ocorrer por meio do sistema vascular ou linfático.





"Pela via vascular, esse processo envolve diferentes etapas. Primeiro, há perda da adesão entre as células, permitindo que as células cancerosas se desprendam do tumor primário e se disseminem para o estroma circundante (tecido de sustentação ao redor de um órgão, glândula ou lesão). Depois, a formação de vasos por meio da angiogênese permite que as células cancerosas, que se desprenderam do tumor, entrem na circulação sanguínea e sejam transportadas para locais distantes. Uma vez no sistema circulatório, as células cancerosas precisam ser capazes de sair da corrente sanguínea e alcançar os tecidos próximos", diz o o oncologista Ramon Andrade de Mello. Segundo ele, processos semelhantes estão envolvidos na disseminação pelo sistema linfático. "Tumores malignos liberam fatores de crescimento que estimulam a expansão dos vasos linfáticos, tanto no tumor primário quanto nos linfonodos responsáveis por sua drenagem", detalha.





O câncer de próstata é causado pela replicação descontrolada das células da próstata. "É um tumor maligno que tem a idade como principal fator de risco. Indivíduos com idade mais avançada acabam apresentando um risco aumentado de desenvolver essa doença, principalmente após os 40 anos”, diz o médico. Dessa forma, o acompanhamento médico regular a partir dessa idade é extremamente importante, já que o diagnóstico precoce do câncer de próstata aumenta muito as chances de sucesso do tratamento. Esse acompanhamento é especialmente importante visto que a doença é muitas vezes assintomática.





"Presença de sangue no sêmen, ao urinar, diminuição do jato de urina, mudança na frequência ou surgimento de dor ao urinar são alguns dos possíveis sintomas do câncer de próstata, mas nem sempre aparecerem”, detalha o oncologista. Por isso, os métodos de rastreio são tão importantes.





Além do acompanhamento regular, é importante ainda adotar cuidados para prevenir a doença ainda durante a juventude. “O mais importante é manter um estilo de vida saudável, com a adoção de uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos, controle do peso e realização de atividades sexuais regulares”, diz Ramon, que acrescenta que esses cuidados são especialmente importantes para pessoas com maior predisposição à doença. “Os principais fatores de risco do câncer de próstata incluem idade, história familiar e alterações genéticas”, acrescenta o oncologista.





Mas, uma vez diagnosticado, o tratamento da doença pode variar caso a caso, podendo incluir, segundo Ramon, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia e também quimioterapia. “Temos também novos métodos que têm demonstrado excelente eficácia, como as terapias-alvo, que permitem localizar alvos celulares e manipulá-los para impedir o desenvolvimento dos tumores, uso de fármacos radioativos como Lutécio 177, medicamento que mostrou resultados positivos em pacientes com câncer metastático, e terapia focalizada de alta intensidade (HIFU), procedimento em que usamos energia de ultrassom para destruir as células cancerígenas”, finaliza o especialista.