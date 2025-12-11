Saúde pública

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:04

As radioterapias começarão a funcionar em janeiro Crédito: Alberto Costa

A oferta de tratamento para pacientes com câncer no Espírito Santo foi ampliada com a inauguração de um novo Centro de Radioterapia no Hospital São José em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (11). A estrutura passa a reforçar a assistência oncológica no SUS, reduzindo o tempo de espera e eliminando a necessidade de deslocamento de moradores da região que, antes, precisavam viajar até Vitória para realizar as sessões.

Em entrevista ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o subsecretário estadual de Saúde, Gleikson Barbosa, explicou que o equipamento irá atender usuários do SUS desde a região central até o Norte do estado. A estimativa é de que cerca de 65 pacientes por mês sejam beneficiados com o tratamento radioterápico.

Para quem já enfrentou a rotina do tratamento, a novidade traz alívio. A Jaqueline Rodrigues, que passou por radioterapia após o diagnóstico de câncer de mama, lembra que precisou viajar diariamente por 15 dias até a Capital para realizar as sessões. Ela conta que a novidade chega como um grande benefício:

Agora, com essa máquina chegando, vai ficar mais fácil, menos exaustivo. Porque essa enfermidade nos cansa mentalmente. Se o ser humano não tiver fé em Deus, não consegue Jaqueline Rodrigues Dona de casa

Jaqueline Rodrigues enfrentou um câncer de mama e precisou ir aé a Capital para as sessões de radioterapia Crédito: Alberto Costa

O diretor-geral do Hospital São José, Otacílio Calisto, afirmou que a unidade já está apta a receber os pacientes e que, com a entrega do acelerador linear, equipamento fundamental para a radioterapia, os procedimentos devem começar no próximo mês. Segundo ele, a novidade representa um avanço significativo para a saúde da região. Com isso, eles passarão a ter melhores condições para enfrentar a doença com dignidade, acolhimento e suporte adequado.

